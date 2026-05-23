Подорожчання проїзду в Луцьку офіційно запроваджене після рішення виконавчого комітету міської ради, яке переглянуло діючі тарифи на міські автобусні перевезення, повідомляє Politeka.

Як повідомили в управлінні інформаційної роботи, засідання виконкому відбулося 13 травня. Під час обговорення розглядали фінансовий стан транспортної галузі та чинники, що впливають на стабільність руху маршрутів.

У міській раді наголошують на тому, що попередній тариф у 18 грн діяв тривалий час і вже не відповідав сучасним витратам перевізників. За цей період суттєво зросла собівартість обслуговування автопарків.

Серед ключових причин перегляду — різке підвищення вартості енергоресурсів і паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, ціна дизельного пального збільшилася з орієнтовних 50 до 83 грн за літр, що підняло витрати перевізників більш ніж на 60%.

Додатково варто згадати про те, що подорожчали також шини, акумулятори, мастила та інші комплектуючі, необхідні для регулярного технічного обслуговування транспорту. Також зросли витрати на страхування, оренду стоянок і обов’язкові медичні огляди водіїв.

Подорожчання проїзду в Луцьку зачепило всі міські автобусні маршрути, які працюють у звичайному режимі руху. Нові тарифи почали діяти з 14 травня.

Відтепер вартість поїздки для дорослих пасажирів становить 24 гривні, тоді як для учнів закладів загальної середньої освіти діє знижений тариф — 12 гривень.

Також варто зауважити, що подальші зміни тарифів залежатимуть від динаміки витрат і стану економіки галузі.

