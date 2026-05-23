Дефицит продуктов в Кировоградской области может усугубиться на фоне сокращения производства молочного сырья и прогнозируемого роста цен на готовую продукцию, сообщают профильные эксперты, сообщает Politeka.

Рынок молока в Украине находится под давлением нескольких факторов. Среди ключевых – удорожание кормов для скота, что напрямую влияет на себестоимость производства. Дополнительно ситуацию усложняют логистические затраты и общее снижение закупочных цен, вынуждающее часть хозяйств сокращать объемы производства.

Специалисты отмечают, что подобные тенденции формируют риски для стабильности поставок молочной продукции. В то же время, резкого исчезновения товаров с полок не ожидается, поскольку часть сырья традиционно направляется на переработку для внешних рынков.

В отрасли прогнозируется возможное повышение стоимости молочных товаров в пределах 15–25% осенью, в зависимости от конкретной категории. Наиболее чувствительными к изменениям могут стать сегменты сыра и масла, где затраты на производство занимают значительную долю конечной цены.

Также отмечается, что Дефицит продуктов в Кировоградской области в этом контексте может проявляться не в полном отсутствии товаров, а в уменьшении выбора и сезонных колебаниях ассортимента.

Аналитики добавляют, что внутренний рынок частично защищен благодаря перераспределению продукции между экспортом и внутренним потреблением. В случае уменьшения производства часть объемов, которая раньше уходила за границу, может оставаться в Украине.

Эксперты подчеркивают, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от стоимости кормовой базы, энергоресурсов и стабильности производственных процессов в животноводстве.

Источник: fakty

