Енергетики звертаються до мешканців регіону із закликом заздалегідь ознайомитися з графіками відключення світла у Дніпропетровській області на 22 травня.

У Дніпропетровській області на 22 травня запроваджуються графіки відключення електроенергії, які діятимуть у зв’язку з проведенням важливих робіт, повідомляє Politeka.net.



Зазначається, що тимчасові обмеження електропостачання пов’язані з необхідністю виконання технічних і профілактичних заходів, спрямованих на підтримання стабільної роботи енергосистеми та підвищення її надійності. Упродовж дня можливі періодичні знеструмлення за окремими адресами, залежно від графіка виконання робіт.

Село Божедарівка з 08:00–18:00 години будуть вимикати електрику. Обмеження вводяться за такими адресами:

Виконкомівська: 14, 15, 18, 19, 20, 21

Кооперативна: 5, 20, 20/Б, 24, 26, 31, 31/А, 31/В, 31/Ж, 31Д, 31-Е/1, 32, 38

Село Новожитлівка триватимуть додаткові графіки відключення світла. Знеструмлення вводяться з 09:00–19:00 години на вулицях:

Святкова: 6, 9, 11–12, 15–18, 23, 25–30, 33–35, 37, 39

Сонячна: 1–3, 5–12, 14–19, 21, 26–29, 36–37

Центральна: 1, 2, 4–6, 11–18, 20–22

Село Покровка з 09:00–19:00 години зникне електрика. На 10 годин поспіль вимкнуть електрику на таких вулицях:

Бабенка: 1, 3–5, 6–9, 10, 10/А, 11–15, 17–20, 22–30, 32–38, 40, 43/А

Імнадзе: 1, 3–4, 6–8, 11–14, 16–18, 20–22, 28–31, 33–35, 37–38, 41–45

Миру: 1–3, 5–9, 10–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37–40

Молодіжна: 1–5

Центральна: 1, 2–4, 6, 8–12, 14, 16, 18–19, 23–26, 30, 33–38, 40, 42–43, 45–52, 54–57, 59, 62, 65–72, 74, 79, 81, 83

З 09:00–19:00 години в селі Кудашівка вводяться додаткові графіки відключення світла. Обмеження діятимуть лише за окремими адресами:

Перемоги: 15/А

Робітнича: 18.

Джерело: Божедарівська СТГ

Джерело: Новоолександрівська ОТГ

