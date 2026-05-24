Мешканцям регіону варто знати про планові графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 25 по 31 травня.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 25 по 31 травня триватимуть багато годин поспіль та охоплять окремі адреси в різних населених пунктах, пише Politeka.net.



Фахівці виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, перевірку стану мереж, заміну окремих елементів інфраструктури та комплекс робіт, необхідних для підтримання стабільної роботи енергосистеми. Енергетики наголошують, що такі заходи є важливою частиною підготовки мереж до подальших навантажень та дозволяють мінімізувати ризики аварійних ситуацій у майбутньому.

На сайті «Вінницяобленерго» опублікували графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 25 по 31 травня.

26.05.2026 року з 09:00 до 17:00 години відключатимуть електроенергію. Такі обмеження будуть діяти у населеному пункті Сьомаки. Знеструмлять вулиці:

Молодіжна: 2

Сонячна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 97, 101, 103, 104, 105, 107, 123, 131, 133, 503, 503А

Шкільна: 1А, 2, 3, 3/4, 3А, 4, 4/1, 5А, 7

Юності: 1, 2, 3, 4, 5

пров. Сонячний: 4

пров. Шкільний: 1, 3, 5

27.05.2026 року з 09:00 до 17:00 години не буде електрики в місті Жмеринка. Світло зникне лише за окремими адресами:

Благодатний: 2

Благодатний: 3, 4, 5, 6, 7, 8

Василя Симоненка: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Весняна: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 50, 52

Визволення: 3

Виноградна

Вітчизняна: 36, 10

В.Мельнична: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 48, 54

Володимира Сосюра: 4, 4Б, 4В, 6, 7, 13, 15

Зарічна: 1, 3, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 500

Зіркова: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 20, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 48

Зоряна: 12

Казкова: 40, 42, 44, 46, 48

Леоніда Полянського: 62, 77

Мельника: 58

Мельнична: 1, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 85Е, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 113, 117, 119

Михайла Старицького: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Проїздна: 18, 24, 26, 28, 30, 32, 50

Симона Петлюри: 4, 4А, 4А/1, 6, 6А, 6Б, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 123, 217

Соборна: 39, 41/1, 41А, 41Б, 61, 79, 91, 93А, 97А

Сонячна: 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 36/40, 37, 38, 40

Трояндова: 10

29.05.2026 року з 09:00 до 17:00 години не буде елетрики в населеному пункті Слобода-Межирівська. Світло будуть вимикати лише на окремих вулицях:

Залізнична: 8

Зарічна: 27

Кармалюка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Коцюбинського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 200

Лісова: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 515

Мамроцьких: 2, 3, 5, 7, 8, 15, 16

Перемоги: 2.

