Прогноз на неделю с 25 по 31 мая в Одессе свидетельствует о преимущественно теплой и комфортной погоде, хотя в отдельные дни принесут дожди и даже грозу.

25 мая в Одессе ожидается в основном ясное небо. Ночью температура будет +16 градусов, а днем ​​столбики термометров поднимутся до +26 градусов. В дневные часы возможен кратковременный дождь.

26 мая температура ночью будет +18 градусов, а днем ​​воздух снова прогреется до +26. Осадков не прогнозируют.

27 мая первая половина дня будет солнечной. Температура ночью ожидается на уровне +19, а днем ​​достигнет +26. Наиболее неспокойной частью суток станет вечер, когда синоптики прогнозируют очень сильный дождь с грозой.

28 мая небо будет ясным с утра до вечера. Температура ночью опустится до +16 градусов, а днем ​​будет около +22. Осадков в этот день не предполагается.

29 мая температура ночью будет +15 градусов, а днем ​​поднимется до +22. С середины дня до вечера прогнозируют мелкий дождь.

30 мая ночью температура будет +15 градусов, утром около +19, а днем ​​до +23 градусов. После обеда небо будет покрыто облаками, которые останутся до конца дня.

31 мая ночью температура будет +16 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +23. Облака, которые будут наблюдаться утром, постепенно исчезнут, и к вечеру небо будет чистым. Осадков не ожидается.

