Прогноз погоды с 25 по 31 мая в Одессе показывает, что последняя неделя месяца будет достаточно благоприятной для отдыха и прогулок, сообщает Politeka.
25 мая в Одессе ожидается в основном ясное небо. Ночью температура будет +16 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов. В дневные часы возможен кратковременный дождь.
Прогноз погоды на неделю с 25 по 31 мая в Одессе предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра.
26 мая температура ночью будет +18 градусов, а днем воздух снова прогреется до +26. Осадков не прогнозируют.
27 мая первая половина дня будет солнечной. Температура ночью ожидается на уровне +19, а днем достигнет +26. Наиболее неспокойной частью суток станет вечер, когда синоптики прогнозируют очень сильный дождь с грозой.
Прогноз на неделю с 25 по 31 мая в Одессе после грозы предполагает прохладную, но все еще комфортную погоду.
28 мая небо будет ясным с утра до вечера. Температура ночью опустится до +16 градусов, а днем будет около +22. Осадков в этот день не предполагается.
29 мая температура ночью будет +15 градусов, а днем поднимется до +22. С середины дня до вечера прогнозируют мелкий дождь.
30 мая ночью температура будет +15 градусов, утром около +19, а днем до +23 градусов. После обеда небо будет покрыто облаками, которые останутся до конца дня.
31 мая ночью температура будет +16 градусов, а днем воздух прогреется до +23. Облака, которые будут наблюдаться утром, постепенно исчезнут, и к вечеру небо будет чистым. Осадков не ожидается.
