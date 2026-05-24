Прогноз на тиждень з 25 по 31 травня в Одесі свідчить про переважно теплу та комфортну погоду, хоча окремі дні принесуть дощі й навіть грозу.

Прогноз погоди з 25 по 31 травня в Одесі показує, що останній тиждень місяця буде доволі сприятливим для відпочинку та прогулянок, повідомляє Politeka.

25 травня в Одесі очікується переважно ясне небо. Вночі температура становитиме +16 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26 градусів. У денні години можливий короткочасний дощ.

Прогноз погоди на тиждень з 25 по 31 травня в Одесі надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

26 травня температура вночі становитиме +18 градусів, а вдень повітря знову прогріється до +26. Опадів не прогнозують.

27 травня перша половина дня буде сонячною. Температура вночі очікується на рівні +19 градусів, а вдень досягне +26. Найбільш неспокійною частиною доби стане вечір, коли синоптики прогнозують дуже сильний дощ із грозою.

Прогноз на тиждень з 25 по 31 травня в Одесі після грози передбачає більш прохолодну, але все ще комфортну погоду.

28 травня небо залишатиметься ясним від ранку до вечора. Температура вночі опуститься до +16 градусів, а вдень становитиме близько +22. Опадів цього дня не передбачається.

29 травня температура вночі становитиме +15 градусів, а вдень підніметься до +22. Із середини дня та до вечора прогнозують дрібний дощ.

30 травня вночі температура становитиме +15 градусів, уранці близько +19, а вдень до +23 градусів. Після обіду небо вкриється хмарами, які залишаться до кінця дня.

31 травня вночі температура становитиме +16 градусів, а вдень повітря прогріється до +23. Хмари, які спостерігатимуться вранці, поступово зникнуть, і до вечора небо залишатиметься чистим. Опадів не очікується.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 2,5-річну дитину винесли з-під завалів: дивовижна історія порятунку в Одесі

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Одеській області: як можна отримати щомісяну надбавку