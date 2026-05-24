График отключения воды в неделю с 25 по 31 мая в Днепре является частью плановых действий коммунальных служб.

График отключения воды на неделю с 25 по 31 мая в Днепре будет введен в отношении должников, накопивших значительную задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, передает Politeka.

По информации предприятия, работу будут выполнять специализированные бригады в период с 25 по 29 мая 2026, охватывая несколько районов города.

Под ограничения попадают Амур-Нижнеднепровский и Чечеловский районы, где зафиксированы самые большие суммы неуплаченных счетов. Общий объем долга по адресам, включенным в списки отключений, превышает 645 тысяч гривен.

Информацию об этом предоставляет КП Днепроводоканал .

В многоквартирных домах предусмотрена временная блокировка водоотвода, что делает невозможным пользование канализационной системой. В частном секторе используется полное прекращение подачи воды, что является стандартной практикой для злостных неплательщиков.

Обнародованный список конкретных адресов доступен на официальном сайте предприятия. Там же жители могут проверить свое наличие в списках и уточнить детали задолженности.

В коммунальном предприятии отмечают, что избежать отключения возможно даже на этапе подготовки процедур. Для этого потребителям предлагается заключить договор реструктуризации долга или согласовать график поэтапного погашения через центры абонентских услуг.

Специалисты также подчеркивают, что такие меры направлены не только на взыскание долгов, но и поддержание стабильной работы инфраструктуры водоснабжения города. При накоплении значительных задолженностей возрастает нагрузка на систему и усложняется ее обслуживание.

