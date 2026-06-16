В случае невыполнения хотя бы одного из условий в назначении денежной помощи для пенсионеров в Одесской области могут отказать.

Часть пенсионеров в Одесской области имеет право на дополнительную ежемесячную денежную помощь от государства, сообщает Politeka.net.

В то же время, такая поддержка не начисляется автоматически и назначается только при условии соблюдения требований, определенных законодательством.

Речь идет о поддержке по уходу, предусмотренной Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью». Воспользоваться правом на выплату могут только граждане, которые одновременно отвечают всем установленным критериям. В случае невыполнения хотя бы одного из условий в назначении помощи могут отказать.

В частности, претендент на получение денежной помощи в Одесской области должен:

достичь 80-летнего возраста;

получать пенсию именно по возрасту;

проживать самостоятельно;

не иметь совершеннолетних детей, внуков или других трудоспособных родственников, которые в соответствии с законодательством обязаны обеспечивать его содержание;

иметь вывод врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), подтверждающий потребность в постоянном постороннем уходе.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или структуры социальной защиты населения и представить определенный пакет документов.

В него входят:

заявление о назначении денежной помощи;

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица – для ВПЛ;

трудовая книжка и документы, подтверждающие отсутствие трудоспособных родственников, обязанных производить содержание;

медицинское заключение ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода.

Подать документы в Одесской области можно несколькими способами. Граждане могут лично обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда, воспользоваться услугами Центров предоставления административных услуг или подать документы через представителей органов местного самоуправления.

Кроме того, оформить заявление можно дистанционно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение ПФУ или с помощью портала «Дия».

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