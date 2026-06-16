Дефицит фруктов в Запорожье рассматривается как результат сочетания климатических рисков, уменьшения производства и ограниченного рыночного предложения.

Дефицит фруктов в Запорожье фиксируется на фоне снижения урожайности косточковых культур, что может отразиться на наполнении полок в торговых сетях, сообщает Politeka.

По оценкам аграрных аналитиков, в 2026 году сбор абрикосов способен сократиться на 40–60%. Для персиков прогнозируемое падение составляет 30-50% по сравнению с предыдущими сезонами.

Ключевым фактором риска остаются погодные колебания в период цветения. Резкие похолодания и температурные перепады уменьшают количество завязей, что непосредственно определяет будущий объем урожая.

Наиболее уязвимы центральные и южные регионы, где косточковые культуры созревают раньше и сильнее реагируют на весенние климатические изменения.

При существенных потерях часть спроса планируют покрывать за счет импорта из Турции, Греции, Испании и Молдовы. В то же время, внешние поставки не обеспечивают полного выравнивания внутреннего баланса.

Ценовые прогнозы также показывают рост: стоимость абрикосов и персиков может увеличиться на 20–80% в зависимости от фактического объема сбора и логистических расходов импортеров.

Специалисты отдельно отмечают, что ранние сорта наиболее чувствительны к весенним заморозкам, которые могут значительно сократить урожай еще на этапе цветения.

В этом контексте Дефицит фруктов в Запорожье рассматривается как результат сочетания климатических рисков, уменьшения производства и ограниченного рыночного предложения.

Аграрии подчеркивают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от погодных условий в период весенней вегетации садовых культур.

Аналитики добавляют, что финальный баланс рынка будет определяться объемами импортных поставок и фактическими потерями урожая в сезоне цветения.

Источник: agronews

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