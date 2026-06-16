Доплаты пенсионерам в Днепропетровской области начисляются только после личного обращения.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области назначаются бывшим военнослужащим, которые не работают и удерживают нетрудоспособных членов семьи в соответствии с действующими нормами, сообщает Politeka.

Речь идет о дополнительной государственной поддержке для лиц, завершивших службу в Вооруженных Силах или других силовых структурах. Выплаты не предусмотрены гражданам, которые проходили только срочную военную подготовку.

По данным Пенсионного фонда, размер ежемесячной надбавки составляет около 1297 гривен за каждого иждивенца. Сумма прилагается к основной пенсии, которая начисляется за выслугу лет или по установленной инвалидности.

Ключевым требованием является фактическое содержание нетрудоспособного лица. К таким лицам могут принадлежать пожилые родители, муж, жена или другие родственники при наличии подтвержденного статуса.

В случае нескольких иждивенцев размер выплат увеличивается пропорционально их количеству, учитываемому при расчете общей суммы пособия.

Именно доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области начисляются только после личного обращения, поскольку автоматический механизм не предусмотрен действующими правилами.

Для оформления необходимо подать заявление и пакет документов в соответствующие органы. В список входят паспорт, идентификационный код, справки о родственных связях и подтверждение статуса нетрудоспособности иждивенцев.

Специалисты советуют внимательно проверять правильность данных перед представлением во избежание задержек в рассмотрении обращения и дополнительных проверок.

Дополнительно гражданам рекомендуют пользоваться официальными источниками информации или обращаться за консультацией в уполномоченные учреждения для уточнения условий получения выплат.

Источник: obozrevatel

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