Подорожание продуктов в Днепропетровской области остается актуальной тенденцией, которую специалисты связывают с ростом производственных затрат и изменениями на рынке ресурсов, передает Politeka.

Аналитики отмечают, что цены на продукты питания во многом зависят от стоимости энергии, зерна и других компонентов, необходимых для изготовления продовольственных товаров. Любые изменения этих сегментов быстро отображаются на полках магазинов.

Эксперт Денис Марчук в эфире «Вечер.LIVE» обратил внимание, что предприятия пищевой отрасли особенно чувствительны к колебаниям стоимости газа и электричества. Значительную роль играет также кормовая база, от которой зависит производство животноводческой продукции.

По его словам, даже незначительные изменения в затратах могут повлиять на конечный ценник. Прежде всего, это касается мясного направления и молочного сегмента, где себестоимость напрямую зависит от энергетических ресурсов.

Специалисты считают, что подорожание продуктов в Днепропетровской области является результатом нескольких факторов. Среди них расходы производителей, ситуация с сырьем и общие экономические процессы в аграрной сфере.

В то же время, рынок яиц демонстрирует другую картину. С наступлением лета увеличивается количество предложений от частных хозяйств, активно реализующих собственную продукцию.

Поэтому усиливается конкуренция между участниками отрасли. Крупные производители вынуждены реагировать на изменение спроса и корректировать коммерческие решения.

Именно сезонный рост предложения помогает сдерживать резкие колебания в отдельных категориях продовольствия. Для покупателей это означает более умеренные цены на некоторые позиции.

Вместе с тем, участники отрасли не ожидают длительной стабильности. Решающими факторами будут оставаться тарифы, обеспеченность кормами и состояние агропромышленного комплекса.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от многих экономических показателей, поэтому рынок продолжает внимательно следить за изменениями в производственном секторе страны.

Источник: expert.in.ua

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