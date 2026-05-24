Графік відключення води на тиждень з 25 по 31 травня у Дніпрі є частиною планових дій комунальних служб.

Графік відключення води на тиждень з 25 по 31 травня у Дніпрі буде введено щодо боржників, які накопичили значну заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

За інформацією підприємства, роботу виконуватимуть спеціалізовані бригади у період з 25 по 29 травня 2026 року, охоплюючи кілька районів міста.

Під обмеження потрапляють Амур-Нижньодніпровський та Чечелівський райони, де зафіксовано найбільші суми несплачених рахунків. Загальний обсяг боргу за адресами, включеними до списків відключень, перевищує 645 тисяч гривень.

Інформацію про це надає КП Дніпроводоканал.

У багатоквартирних будинках передбачене тимчасове блокування водовідведення, що фактично унеможливлює користування каналізаційною системою. У приватному секторі застосовується повне припинення подачі води, що є стандартною практикою для злісних неплатників.

Оприлюднений перелік конкретних адрес доступний на офіційному сайті підприємства. Там же мешканці можуть перевірити свою наявність у списках та уточнити деталі щодо заборгованості.

У комунальному підприємстві наголошують, що уникнути відключення можливо навіть на етапі підготовки процедур. Для цього споживачам пропонують укласти договір реструктуризації боргу або погодити графік поетапного погашення через центри абонентських послуг.

Фахівці також підкреслюють, що такі заходи спрямовані не лише на стягнення боргів, а й на підтримання стабільної роботи інфраструктури водопостачання міста. У разі накопичення значних заборгованостей зростає навантаження на систему та ускладнюється її обслуговування.

