Последующие решения регулятора определят окончательные параметры, при которых произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе.

Филиал "Инфоксводоканал" объявил о намерении повышения тарифов на коммунальные услуги в Одессе, передает Politeka.

Речь идет о существенном росте стоимости водоснабжения и водоотвода для домохозяйств и частично для бизнеса.

Предприятие обнародовало проект новых расценок 18 мая. Для населения планируется резкая корректировка: подача воды может вырасти более чем на 180%, а отвод стоков почти на 148%.

В цифрах это смотрится так. Водоснабжение для бытовых потребителей предлагают поднять с 17,916 грн. до 50,964 грн. за кубометр с НДС. Водоотвод – с 17,244 грн до 42,696 грн за кубометр.

Информацию об этом предоставляют на сайте Инфоксводоканал .

В то же время для других категорий клиентов изменение будет меньше — в пределах 38–48% в зависимости от направления услуг. Именно здесь предприятие закладывает самый большой экономический разрыв между сегментами потребления.

В пояснении "Инфоксводоканал" отмечает: действующие расценки остаются неизменными с 2022 года и базируются на довоенных расчетах. За этот период выросли расходы на электроэнергию, горючее, реагенты, оплату труда и налоговую нагрузку. Отдельно учтены аварийные ремонты после обстрелов и ликвидация последствий половодья осенью 2025 года.

По данным компании, нынешняя модель покрывает лишь 60,1% расходов в сегменте воды и 73,5% по части отвода стоков для населения. Это формирует задолженность, усложняет ремонты и усиливает кадровый отток.

Дополнительно предприятие принимает замечания и предложения по 29 мая 2026 года. Их можно отправлять по почте или электронно по адресу тарифного отдела.

Отдельно отмечено, что предложение дальше будет передано в НКРЭКУ. Регулятор рассмотрит расчеты на открытом заседании, где решение принимается не менее чем четырьмя голосами.

В случае утверждения новые ставки вступят в силу на следующий день после официальной публикации, если не будет определена другая дата.

