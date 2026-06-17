Энергетики предупредили о плановых графиках отключения света в Черниговской области на 18 июня.

Графики отключения света будут продолжаться по десяткам адресов в Черниговской области из-за запланированных работ на 18 июня, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 18 июня продлятся из-за плановых работ. Специалисты будут выполнять техническое обслуживание оборудования, замену отдельных элементов сети и другие работы, необходимые для поддержки стабильной работы энергосистемы.

По информации АО «Черниговоблэнерго», с 10:00–18:00 будут выключать электричество в селе Туманська Гута в домах, расположенных по следующим адресам:

Берегова — 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Бережкивська — 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 20, 22, 25, 3, 30, 35, 37, 5, 6, 7, 8, 9

Братів Лабутыных — 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 5, 7, 8

Братив Шелудченкив — 1, 11, 13, 15, 16, 17, 2, 22, 3, 4, 7, 8, 9

Лисова — 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 54А, 6, 7, 8, 9

Сергия Сикуна — 1, 12, 2, 5, 6, 7, 8

Центральна — 1, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 9

Луговый (провулок) — 1, 3, 7

С 09:00-19:00 часов исчезнет электричество в населенном пункте Кулыкивка. Обесточение будет продолжаться из-за плановых работ в электросетях. Свет исчезнет на улицах:

Вокзальна — 13, 24, 26

Гетьманська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 10, 11, 12А, 12В, 13, 15, 16, 16А, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 23А, 24, 24Б, 25, 26, 27, 27Б, 28, 29, 29А, 2А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48

Козацька — 1, 3, 4, 5, 5А, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Короленка — 17, 17А, 21

Линийна — 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20

Мыру — 4, 6А, 8А, 114

Мыру 1-й — 6

Мыру 2-й — 10

Садова — 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26А, 27, 28, 30, 30А, 30Б, 32, 34

Сичова — 22

С 07:44–19:44 часов в городе Ичня исчезнет электричество. В это время без света останутся отдельные дома. Ограничения будут действовать по адресам:

Билосток — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Воли — 1, 1А, 2, 3, 4, 6

Воскресинська — 15, 17, 17А, 17Г, 17Є, 17Н, 19, 23, 27, 63, 63А, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 91А, 95, 97А, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 118/2, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 175А, 177, 179, 181, 185, 185А, 185Б, 185В, 187, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 218Б, 218В, 220, 220А, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 236, 238, 238А, 238Б, 240, 242, 244, 244А, 246, 248, 250, 250А, 252, 254, 254А, 254Б, 256, 258, 258А

Героив Крут — 1–49, 51, 53, 53А, 55, 57, 7А, 9А, 9Б, 15А, 15Б, 19А, 41А, 41Б, 47А

Героив Майдану — 9

Заводськый — 24, 26

Коцюбынського — 1–24, 26, 27

Маслова — 1А, 2–12, 14, 16, 18, 20, 3А, 3Б, 3В, 8А

Набережна — 1, 3–23, 25, 6А, 7А

Озерце — 1, 3–12, 14, 16, 9А

Пищана — 2–18, 22–24, 26, 28, 30, 30А, 5А, 5Б, 5В, 14А, 14Б, 16А, 17А

Свято-Преображенська — 1А

Сиверська — 1–41, 44–50, 52, 54, 56–62, 64, 66, 66А, 70, 29А, 37А, 39А, 57А

Скубана — 1–25, 31, 33, 37, 39, 1А, 22А.

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