Подорожание продуктов в Николаевской области остается заметной тенденцией на потребительском рынке в середине июня, свидетельствуют актуальные данные по мониторингу стоимости популярных товаров, сообщает Politeka.

Среди бакалейной группы изменения зафиксировали для рафинированного масла "Олейна" объемом 850 мл. Средний показатель достиг 97,82 грн. Самое доступное предложение было у Novus — 92,99 грн, тогда как в Megamarket ценник достиг 105,50 грн. По сравнению со второй половиной мая, разница составляет 3,88 грн.

В мясном сегменте более дорогими стали охотничьи полукопченые колбаски торговой марки «Алан». В настоящее время килограмм в среднем обходится покупателям в 800,56 грн. Минимальное значение зафиксировали у Auchan – 705,80 грн, максимальное – у Novus, где товар реализуют по 889,00 грн. За месяц прибавилось 32,32 грн.

Не обошли изменения и молочную категорию. Кефир «Крестьянский» 2,5% жирности в бутылке 950 мл стоит в среднем 71,50 грн. Самый низкий показатель наблюдается у Auchan – 58,50 грн. В Metro продукция предлагается по 86,50 грн. По сравнению с майскими значениями рост составил 8,55 грн.

Аналитика также демонстрирует, что наибольшую динамику за отчетный период показали колбасные изделия. В то же время бакалейная продукция менялась более умеренно, без резких скачков.

Таким образом, подорожание продуктов в Николаевской области продолжает влиять на потребительскую корзину, хотя темпы роста остаются разными в зависимости от конкретной категории товаров.

Эксперты отмечают, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от затрат производителей, логистики и сезонных факторов.