Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области формируются с учетом ежедневных остатков в торговых сетях.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляются в формате продуктовых наборов до 30 кг или готовых горячих обедов, сообщает Politeka.

В Украине активно расширяется сеть фудбанков, аккумулирующих пищевые ресурсы от торговых сетей и производителей и передающих их людям в сложных жизненных обстоятельствах. К таким инициативам привлечены и жители Одесской области.

Часть граждан не пользуется поддержкой из-за отсутствия информации, хотя после регистрации и проверки документов они могут получать пособие на регулярной основе. Это касается пенсионеров, внутренне перемещенных лиц и других социально уязвимых групп.

Система фудбанков работает с товарами, которые не попадают на полки магазинов из-за приближающегося срока хранения, излишки производства или незначительные повреждения упаковки. Все продукты остаются пригодными для потребления.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области формируются с учетом ежедневных остатков в торговых сетях, поэтому набор наборов может отличаться в зависимости от поставок и региона.

Перед передачей вся продукция проходит проверку качества, а волонтеры подчеркивают, что просроченные товары не допускаются к выдаче.

Среди основных организаций, координирующих процесс — Украинская федерация банков продовольствия, FoodBank Ukraine и проект «Тарелка». Они работают с разными категориями населения, включая многодетные семьи, люди с инвалидностью и жителями прифронтовых территорий.

В стандартный набор обычно входят крупы, макароны, мука, масло, сахар, соль и консервы. В некоторых случаях добавляются средства гигиены и дополнительные продукты длительного хранения.

Источник: 24 канал

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