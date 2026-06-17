Программа денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области реализуется в партнерстве с Благотворительным фондом «Право на защиту».

Денежная помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Николаевской области стала доступна сразу по двум направлениям поддержки, сообщает Politeka.net.

Программа реализуется в партнерстве с Благотворительным фондом "Право на защиту" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ). Инициатива направлена ​​на поддержку как недавно перемещенных граждан, так и пострадавших от войны или стремящихся восстановить собственный источник дохода.

Первое направление предусматривает предоставление денежной помощи внутренне перемещенным и эвакуированным лицам, которые за последние 45 дней покинули временно оккупированные территории, районы активных боевых действий или прифронтовые населенные пункты.

Подать заявку могут жители общин Николаевской области, среди которых город Николаев, а также Николаевская, Широковская, Снегиревская, Березнеговатская, Шевченковская и Заводская (Первомайская) общины. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию и заполнить анкету.

Второе направление программы направлено на поддержку людей, которые планируют возобновить или начать собственное дело вне фермерской деятельности. Воспользоваться этой возможностью могут граждане, переместившиеся с опасных территорий за последние шесть месяцев, а также лица, получившие ранения, имеющие в семье погибших или пострадавших в результате войны членов домохозяйства за последние 45 дней.

Кроме того, претендовать на такую ​​помощь могут заявители, чье жилье, бизнес или источники дохода пострадали из-за обстрелов.

В рамках этого направления программа охватывает город Николаев, Николаевскую, Снегиревскую, Березнеговатскую, Шевченковскую, Заводскую (Первомайскую) и Куцурубскую общины. Есть бизнес-идея или хотите возобновить свое дело, заполняйте анкету.

Источник: Благодійна організація «Щедрик».



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