Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье прежде всего ориентирована на одиноких пожилых людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье внедряется через программу «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», которую реализует благотворительная организация «Каритас», сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на восстановление поврежденного жилищного фонда после боевых действий. Основной упор сделан на точечных ремонтах, возвращающих жилищам базовую пригодность для проживания.

В рамках проекта выполняются работы по замене выбитых окон, установке дверей, ремонту крыш и частичному восстановлению перекрытий. Также восстанавливаются поврежденные системы электроснабжения и водопровода.

Программа охватывает жилье, которое полностью не разрушено, но требует восстановления для безопасного использования. Приоритет предоставляется пожилым людям и внутренне перемещенным лицам.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

Участие могут принимать жители Запорожья и области при фиксации повреждений после 24 февраля 2022 года. Обязательным требованием есть подтвержденное право собственности на недвижимость.

Дополнительно установлено территориальное ограничение: объекты должны располагаться более чем в 20 километрах от линии боевых столкновений, что позволяет организовывать работы без рисков.

В рамках программы предусмотрены два формата поддержки – денежные гранты для самостоятельного ремонта или непосредственное выполнение восстановительных работ подрядными организациями.

Кроме того, дополнительно отмечается, что гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье прежде всего ориентирована на одиноких пожилых людей и домохозяйства, нуждающихся в срочном восстановлении жилищных условий.

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