Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье внедряется через программу «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», которую реализует благотворительная организация «Каритас», сообщает Politeka.
Инициатива направлена на восстановление поврежденного жилищного фонда после боевых действий. Основной упор сделан на точечных ремонтах, возвращающих жилищам базовую пригодность для проживания.
В рамках проекта выполняются работы по замене выбитых окон, установке дверей, ремонту крыш и частичному восстановлению перекрытий. Также восстанавливаются поврежденные системы электроснабжения и водопровода.
Программа охватывает жилье, которое полностью не разрушено, но требует восстановления для безопасного использования. Приоритет предоставляется пожилым людям и внутренне перемещенным лицам.
Об этом идет речь на официальном сайте организации.
Участие могут принимать жители Запорожья и области при фиксации повреждений после 24 февраля 2022 года. Обязательным требованием есть подтвержденное право собственности на недвижимость.
Дополнительно установлено территориальное ограничение: объекты должны располагаться более чем в 20 километрах от линии боевых столкновений, что позволяет организовывать работы без рисков.
В рамках программы предусмотрены два формата поддержки – денежные гранты для самостоятельного ремонта или непосредственное выполнение восстановительных работ подрядными организациями.
Кроме того, дополнительно отмечается, что гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье прежде всего ориентирована на одиноких пожилых людей и домохозяйства, нуждающихся в срочном восстановлении жилищных условий.
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