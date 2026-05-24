Через нові графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 25 травня 2026 року деякі мешканці можуть залишитися без електроенергії аж на 10 годин поспіль.

Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на понеділок, 25 травня 2026 року, пише Politeka.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області графіки відключення світла 25 травня застосовуватимуть у місті Кривий Ріг із 12:00 до 18:00 для деяких будинків по вулицях Генерала Безручка, Гірників, проспекту Перемоги, а також у с. Радушне – з 9:00 до 15:00 по вул. Горіхова, Зоологічна, Садова, Центральна, Шкільна, Газовиків, Заводська, пров. Шкільний. Про це повідомляють на офіційній сторінці ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" у Telegram.

У місті Жовті Води планове знеструмлення в понеділок відбуватиметься з 7:30 до 19:00 за адресами: вуд. Заводська, 9, 17Б; Грушевського, 2А, 2Б; Хмельницького, 18, 20; Каштанова, 21; бульвар Свободи, 34, 36, 38, повідомляє Politeka.

У місті Вільногірськ обмеження електропостачання діятимуть із 8:00 до 17:30 по вул. Молодіжна, 8, 59, 59А, 60, 60А, 60Б, 62, 62А, 62Б; Центральна, 58, 60, 67Б, 75, 75А, 75В, 77, 77А, 77Б, 77В, 79, 79А, 79В, 81.

А в Дніпрі графіки відключення світла 25 травня застосовуватимуть із 8:00 до 18:00 для деяких будинків по вулицях Будівельників, Енергетична, Макарова, Надії Алексєєнко, Ганни Німець, Миколи Погрібняка, Михайла Сапожнікова, проспектах Хмельницього, Олександра Поля, провулках Погрібняка, Енергетичний, Листяний.

