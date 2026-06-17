Энергетики призывают жителей города отнестись с пониманием временных неудобств и заранее подготовиться к графикам отключений света в Винницкой области на 18 июня.

Украинцам следует заранее подготовиться к графикам отключений света из-за ремонтов в Винницкой области, запланированных на 18 июня, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 18 июня продлятся из-за плановых и профилактических работ. Такие меры позволяют снизить риск аварийных ситуаций и обеспечить более надежное электроснабжение потребителей в будущем.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, что в населенном пункте Гута-Мовчанська с 09:25 до 17:00 не будет электричества. Исчезнет свет по следующим адресам:

Вышнева — 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39.

Гагарина — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 35.

Лермонтова — 17, 18, 41.

Тытова — 2, 8, 9.

Выключать свет будут также с 09:25 до 17:00 . Света не будет в населенном пункте Мовчаны. Ограничения охватят только следующие улицы:

Гагарина — 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 500.

Гоголя — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16.

Жовтнева — 1, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 41, 48, 505.

Зарична — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21.

Колгоспна — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 19.

Леси Украинкы — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12.

Лины Костенко — 1, 2, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 501.

Лисова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Соборна — 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 33, 504.

Сонячна — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16.

Шевченка — 1, 1А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 500.

Шкильна — 16.

Щаслыва — 1, 2, 3, 8, 10, 14, 18

С 09:25 до 17:00 будут длиться дополнительные графики отключения в селе Каменогирка. Электричество будут выключать по следующим адресам:

Зарична — 1, 2, 3, 4, 4А, 6, 6/1, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34.

Колгоспна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20.

Кооператывна — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 15, 17.

Коцюбынського — 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 17, 18.

Леси Украинкы — 1В, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25/1, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 56А, 59, 65, 67, 69, 70, 71.

Лисова — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12.

М. Вовчка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18/1, 19, 20, 21, 23/2, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 61.

Мичурина — 1, 2, 4, 5, 6, 8.

Молодижна — 500.

Незалежности — 1, 2, 2/1, 4, 5, 8, 8/1, 10, 11, 11/1, 12, 14, 15, 16, 16/1, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67.

Перемогы — 3.

Петра Сагайдачного — 2, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 19/1, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 500.

Соборна — 17.

Шевченка — 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15/1, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32.

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

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