Доплаты для пенсионеров в Запорожской области остаются адресным видом социальной поддержки для граждан, нуждающихся в дополнительной помощи и ежедневном уходе.

Доплаты для пенсионеров в Запорожской области в 2026 году предусматривают отдельную ежемесячную надбавку для граждан старше 80 лет, размер которой может превышать тысячу гривен, сообщает Politeka.

Речь идет о специальной социальной помощи, которую начисляют людям при наличии нескольких обязательных условий. Сумма такой поддержки составляет 1038 гривен в месяц.

В Пенсионном фонде объясняют, что одним из главных требований остается самостоятельное проживание человека. Также учитывают отсутствие трудоспособных родственников, обеспечивающих уход или материальную поддержку.

Еще одним условием является потребность в постоянном постороннем уходе. Для этого гражданин должен пройти осмотр у семейного врача. После проверки документы передают на рассмотрение врачебно-консультативной комиссии.

Размер выплаты определяется на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году показатель составляет 2595 гривен, а прибавка равна 40% этой суммы.

Для оформления помощи необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. В пакет документов добавляется паспорт, идентификационный код и медицинское заключение о необходимости постоянного ухода.

В случае отсутствия такого подтверждения, средства не начисляются даже после достижения необходимого возраста. Поэтому решение зависит не только от лет человека, но и от состояния здоровья.

Специалисты добавляют, что механизм начисления таких выплат в дальнейшем может пересматриваться в зависимости от изменений в социальной политике и возможностей государственного бюджета.

