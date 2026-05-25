Доплати у Запорізькій області та право на щомісячну надбавку до пенсійних виплат мають непрацюючі військові пенсіонери, повідомляє Politeka.

Доплати для пенсіонеріву у Запорізькій області призначаються представникам як рядового, так і офіцерського складу. Головне виключення стосується лише колишніх строковиків.

У Пенсійному фонді України нагадують, що надбавку можуть нарахувати додатково до пенсії за вислугу років або ж до виплати по інвалідності.

Основними отримувачами є домогосподарства, де одна пенсія фактично забезпечує проживання кількох непрацездатних членів родини.

Саме такі родини сьогодні відчувають найбільші фінансові труднощі. Після початку повномасштабного вторгнення суттєво зросла кількість сімей, у яких колишній військовий утримує літніх батьків або родичів з інвалідністю.

Щомісячна грошова допомога допомагає частково покривати витрати на купівлю ліків, продуктів харчування та оплату комунальних послуг.

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс до 2595 гривень. Оскільки зазначена соціальна виплата становить рівно 50% від цього показника, сума нарахування тепер складає близько 1297 гривень на кожного утриманця.

Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області не нараховуються автоматично. Отримувач повинен самостійно подати документи до державних органів.

Для оформлення допомоги необхідно надати заяву до сервісного центру установи або через електронний кабінет на вебресурсі відомства.

Потрібно підготувати паспорт, ідентифікаційний код, документи про родинні зв’язки, а також офіційні довідки про спільне проживання та відсутність інших доходів чи роботи в утриманців.

