Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области в 2026 году могут превышать тысячу гривен для граждан в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, сообщает Politeka.

Однако такая финансовая поддержка доступна только при выполнении определенных условий.

В Пенсионном фонде объясняют, что ежемесячная надбавка в размере 1038 гривен назначается не всем людям преклонного возраста. Право на нее имеют пенсионеры, проживающие самостоятельно и не имеющие трудоспособных родственников, обязанных обеспечивать уход.

При этом место нахождения членов семьи не учитывается. Родственники могут жить как на Украине, так и за пределами страны.

Важным условием остается подтвержденная потребность в постоянной помощи из-за состояния здоровья. Для этого человеку следует обратиться к семейному врачу. После осмотра пациента могут быть направлены на врачебно-консультативную комиссию, которая принимает решение и выдает соответствующую справку.

Чаще такую ​​поддержку назначают людям с тяжелыми хроническими заболеваниями, инвалидностью или серьезными ограничениями подвижности, когда самостоятельный уход за собой становится сложным.

Сумма выплаты зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, а размер надбавки – 40% от этой суммы, то есть 1038 гривен ежемесячно.

Чтобы оформить помощь, после получения медицинского заключения необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. Также необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку от комиссии.

На этом фоне Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области остаются одним из важных инструментов поддержки людей пожилого возраста, которые из-за состояния здоровья нуждаются в постоянной помощи и дополнительном уходе.

Источник

