В мае подорожание молочных продуктов в Кировоградской области стало заметно в крупных торговых сетях.

Подорожание молочных продуктов в Кировоградской области было зафиксировано после обновления средних цен на товары в супермаркетах, сообщает Politeka.

По официальным данным Минфина, одним из прибавивших в стоимости товаров стал маргарин Олком Сливочный 72,5% в пачке 200 гр. По состоянию на 6.05.2026 г. средняя цена на него составляет 41,20 грн.

Для сравнения, в апреле 2026 среднемесячный показатель был ниже и составил 39,83 грн. В разных магазинах стоимость товара отличается. У Auchan маргарин продают по 42,90 грн., тогда как у Novus его можно приобрести за 39,49 грн.

Также покупатели обратили внимание на подорожание других молочных продуктов в Кировоградской области. В частности, речь идет о молоке Простонаше 1% в упаковке 900 мл.

Сейчас средняя цена составляет 63,15 грн. В апреле средний показатель равнялся 60,65 грн. В Megamarket молоко продают по 65,00 грн., а в Metro его стоимость составляет 61,30 грн.

Подорожание молочных продуктов в Кировоградской области становится все более заметным для семей, регулярно покупающих базовые товары из этого отдела.

Изменения коснулись и сметаны Президент 15% в упаковке 350 гр. По состоянию на 6.05.2026 г. средняя цена на этот продукт составляет 58,72 грн. Для сравнения, в апреле средний показатель равнялся 56,56 грн.

У Novus сметану продают по 59,99 грн, у Metro по 58,76 грн, а у Auchan ее стоимость составляет 57,40 грн.

Интересно, что цена у Metro осталась без изменений по сравнению с апрелем, в то время как у Novus продукт заметно вырос в цене. В апреле в этой сети сметана стоила 53,51 грн.

