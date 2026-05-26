Прогноз погоди на тиждень з 27 травня по 2 червня в Одесі дозволить місцевим мешканцям підготуватися до примх природи, повідомляє Politeka.

27 травня після обіду на небі з’являться хмари, а ввечері синоптики прогнозують сильний дощ із грозою. Температура повітря вдень сягатиме +26 градусів.

28 травня небо залишатиметься ясним від ранку до вечора, а опади не прогнозуються. Денна температура становитиме близько +22 градусів.

Про це на своєму офіційному сайті проінформував Український гідрометеорологічний центр.

Як свідчить прогноз погоди на тиждень з 27 травня по 2 червня в Одесі, 29 травня у другій половині дня та ввечері очікується дрібний дощ. Максимальна температура повітря складе +22 градуси.

30 травня ранок також буде ясним, однак після обіду хмарність посилиться і протримається до кінця дня. При цьому опадів синоптики не прогнозують. Повітря прогріється до +23 градусів.

31 травня після обіду та ввечері над містом переважатиме ясна погода. Температура вдень досягне +23 градусів.

Перший день літа розпочнеться похмурим ранком. Можливий невеликий дощ, після чого істотних опадів не передбачається. Денна температура становитиме близько +22 градусів.

2 червня небо залишатиметься ясним упродовж усієї доби, а дощів не очікується. Температура вдень сягне +22 градуси.

Тож прогноз на тиждень з 27 травня по 2 червня в Одесі вказує на те, що початок календарного літа зустріне місто теплою та комфортною погодою з температурою до +22 градусів і мінімальною ймовірністю опадів.

