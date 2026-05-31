Доплати у Запорізькій області нараховуються непрацюючим військовим пенсіонерам, повідомляє Politeka.

Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області виплачують особам від рядового до офіцерського складу, крім строковиків.

Громадяни мають право отримувати гроші як до пенсії за вислугу років, так і до виплат по інвалідності.

Як нагадують на офіційному сайті Пенсійного фонду України, головною умовою для нарахування є наявність на утриманні непрацездатних членів родини, для яких військовий пенсіонер є єдиним джерелом фінансового забезпечення.

Кількість родин, де колишній військовослужбовець утримує літніх батьків, людей з інвалідністю чи інших непрацездатних родичів, помітно зросла.

Державна допомога виконує компенсаційну функцію та дозволяє домогосподарствам частково покривати витрати на купівлю ліків, продуктів харчування та оплату комунальних послуг.

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, підвищився до 2 595 гривень.

Оскільки надбавка дорівнює 50% від цього показника, сума виплати зараз становить близько 1 297 гривень на кожного непрацездатного утриманця.

Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області не призначаються автоматично. Мешканцям необхідно самостійно звертатися до державних органів із пакетом документів, які підтверджують факт утримання родичів та повну відсутність іншого доходу у сім'ї.

Деякі громадяни не знають про таку можливість або відкладають оформлення через брак необхідних довідок і втрату документів під час війни.

