Подорожание проезда в Днепропетровской области старовало летом и затронуло трамвайные маршруты Каменского , передает издание Politeka.

В городской администрации приняли решение по корректировке стоимости билета. Причиной называют необходимость поддержать работу коммунального предприятия «Транспорт» и обеспечить безопасную перевозку пассажиров.

В пояснениях к документу указаны сразу несколько факторов давления на себестоимость. Среди них — удорожание электроэнергии, рост затрат на запчасти, материалы и увеличение минимальной оплаты труда персонала.

Согласно предварительным расчетам, цена билета в трамвае может подняться с 8 до 10 гривен. Изменения начали действовать с 1 июня 2026 года. Подорожание проезда в Днепропетровской области почувствовали большинство жителей, которые пользуются электротранспортом в Каменском.

Ранее в регионе уже пересматривали тарифы на частных автобусных маршрутах. После этого подобные шаги начали обсуждать и для коммунального транспорта.

Специалисты отрасли отмечают, что расходы перевозчиков остаются высокими из-за энергоресурсов, технического обслуживания подвижного состава и общего экономического давления.

При утверждении инициативы обновленные тарифы могут стать очередным этапом изменения стоимости городских перевозок в регионе.

Дополнительно повышение стоимости проезда уже зафиксировано и в областном центре, где новые цены действуют на автобусных направлениях. Для пассажиров это означает увеличение расходов примерно на три гривны за поездку, независимо от маршрута.

Источник: d1

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