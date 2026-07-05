Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відчують більшість мешканців, які користуються електротранспортом.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стартувало влітку та зачепило трамвайні маршрути Кам’янського, передає видання Politeka.

У міській адміністрації прийняли рішення щодо коригування вартості квитка. Причиною називають потребу підтримати роботу комунального підприємства «Транспорт» і забезпечити безпечне перевезення пасажирів.

У поясненнях до документа вказано одразу кілька факторів тиску на собівартість. Серед них — подорожчання електроенергії, зростання витрат на запчастини, матеріали та збільшення мінімальної оплати праці персоналу.

Ціна квитка в трамваї піднялася з 8 до 10 гривень. Зміни почали діяти з 1 червня 2026 року. Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відчули більшість мешканців, які користуються електротранспортом у Кам’янському.

Раніше в регіоні вже переглядали тарифи на приватних автобусних маршрутах. Після цього аналогічні кроки почали обговорювати й для комунального транспорту.

Фахівці галузі зазначають, що витрати перевізників залишаються високими через енергоресурси, технічне обслуговування рухомого складу та загальний економічний тиск.

У разі затвердження ініціативи оновлені тарифи можуть стати черговим етапом зміни вартості міських перевезень у регіоні.

Додатково підвищення вартості проїзду вже зафіксоване і в обласному центрі, де нові розцінки діють на автобусних напрямках. Для пасажирів це означає збільшення витрат приблизно на три гривні за поїздку незалежно від маршруту.

Джерело: d1