В Обществе Красного Креста Украины рассказали, кто может получить денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области.

Денежная помощь от Красного Креста в Днепропетровской области продолжает оказываться ВПЛ и другим украинцам, сообщает Politeka.net.

Общество Красного Креста Украины и дальше реализует гуманитарные программы финансовой поддержки, направленные на помощь наиболее уязвимым категориям населения.

Как отмечают в Красном Кресте, программы денежной помощи действуют прежде всего в регионах, регулярно страдающих от российских обстрелов или расположенных вблизи линии фронта. Одной из таких областей является Днепропетровщина, где значительное количество людей нуждается в дополнительной поддержке из-за последствий боевых действий.

Программа призвана помочь гражданам, потерявшим жилье, были эвакуированы с опасных территорий или столкнулись со значительными финансовыми трудностями. Воспользоваться поддержкой могут внутренне перемещенные лица, а также другие социально уязвимые категории населения, отвечающие условиям программы.

В Обществе Красного Креста Украины отмечают, что денежная помощь позволяет самостоятельно определить важнейшие потребности. Полученные средства люди могут направить на приобретение продуктов питания, лекарственных средств, аренду жилья или коммунальных услуг, а также на покупку необходимых вещей после вынужденного переезда или потери имущества.

В зависимости от жизненной ситуации люди могут претендовать на разные виды поддержки:

единовременную помощь 10 800 грн для жителей прифронтовых территорий;

12 300 грн для украинцев, эвакуированных из зон боевых действий;

финансовую поддержку людям, чье жилье или имущество пострадало из-за российских обстрелов;

помощь внутренне перемещенным лицам, длительно не могут вернуться домой.

Перед назначением выплат специалисты производят индивидуальную оценку каждого обращения. При рассмотрении заявлений учитываются материальное положение семьи, уровень социальной уязвимости, последствия войны для заявителя и другие обстоятельства, которые могут влиять на право на получение финансовой поддержки.

В Днепропетровской области можно подать документы для участия в программе через органы местного самоуправления, гуманитарные штабы или благотворительные организации, сотрудничающие с Обществом Красного Креста Украины. После проверки представленной информации и соответствия установленным критериям, уполномоченные специалисты принимают решение о назначении денежной поддержки.

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