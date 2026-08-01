Дефицит продуктов в Запорожье может затронуть один из базовых товаров.

Дефицит продуктов в Запорожье пока не ожидается, хотя мировой рынок томатов оказался под давлением из-за засухи, жары и других погодных аномалий, сокративших урожаи в ряде стран, пишет Politeka.net.

Наибольшие потери в этом сезоне понесут отдельные ведущие производители. В Калифорнии прогнозируют заметное снижение сбора, в Испании урожай пострадал из-за града и высоких температур, а в Иране нехватка воды ухудшила перспективы выращивания. В то же время, Италия и Китай демонстрируют положительную динамику благодаря увеличению площадей и развитию производства.

На европейском рынке цены уже остаются выше привычного уровня. Эксперты объясняют ситуацию климатическими рисками, усложняющими работу аграрного сектора и влияющими на объемы поставок.

Дефицит продуктов в Запорожье пока не прогнозируется. Украинские фермеры сообщают, что внутренний рынок обеспечен томатами, а увеличение сезонного предложения постепенно способствует удешевлению овощей. Несмотря на потери отдельных хозяйств после весенних заморозков, массовой нехватки продукции не ожидается.

По словам аграриев, наиболее выгодное время для покупки помидоров традиционно придется на конец июля, август и начало сентября. Именно тогда на рынок будет поступать основной урожай из открытого грунта, что обычно приводит к снижению стоимости.

Специалисты отмечают, что окончательная ценовая ситуация зависит от погоды в Украине и объемов импорта осенью. Если сильная жара не нанесет значительного ущерба местным хозяйствам, резкое удорожание на внутреннем рынке не прогнозируется.

Источник: Телеграф

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