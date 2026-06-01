Рекомендуем заранее ознакомиться с обнародованными графиками отключения света в Кировоградской области на 2 июня.

Украинцев предупредили о графиках отключения света, которые продлятся в Кировоградской области на 2 июня, сообщает Politeka.net.

Рекомендуем заранее ознакомиться с обнародованными графиками отключения света в Кировоградской области на 2 июня и учесть возможные перерывы в электроснабжении при планировании повседневных дел. Также гражданам советуют заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, чтобы свести к минимуму неудобства во время проведения работ.

Как предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго», 02.06.2026 с 09:00 до 17:00 плановые работы приведут к обесточению части населенного пункта Гутныцька. Без электроэнергии временно останутся отдельные дома на улицах:

Лисова — 1–4, 6–8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39

Партызанив Украины — 5–6, 9, 13

Центральна — 1, 3–14, 19, 22–23, 25–26, 29, 34, 38, 42, 44, 48, 50

С 09:00–18:00 часа будут продолжаться дополнительные графики отключения света. Они охватят часть населенного пункта Голыкове. Свет выключат в домах, расположенных на улицах:

Зарична: 6, 13

Косенка: 1, 4–6, 7А, 10, 13–16, 18–19, 21–25, 27, 29

Садова: 1–4, 6, 8–9, 11

пров. Шырокопояса: 1, 3

С 08:00–17:00 в населенном пункте Куколивка не будет электричества, однако касаются ограничения только таких адресов:

Берегова: 2–5, 7–8, 13, 15–19

Вышнева: 2, 4–9, 12–17, 19, 21–25, 27, 29, 31–36, 40–41, 43–44, 47, 50–56, 58, 60–67, 68А, 69

Героив Мариуполя: 2–3, 3А, 3Б, 3В, 4А, 7, 9–16, 18–19, 21–22, 22., 23, 26–30, 32, 32А, 33–34, 34А, 35–36, 38, 39А, 40–43, 45–50, 52–55, 56., 57–60, 62, 64, 64А, 65–69, 73–74, 76, 78, 80–81, 83, 85–88, 91–92, 94–96, 99, 101, 103–107, 112–113, 115–119, 122–123

Квитнева: 1, 1А, 2, 4–9, 11–12, 12А, 13, 17, 19–21, 24, 24А, 25–26, 26А, 27, 32–33, 33А, 34–35, 35А, 37–39, 39А, 40–42, 47, 54, 56

Кыивська: 3–4, 4А, 5–6, 6А, 7, 7Б, 8–11, 12А, 13–14, 16–17, 19, 21–34, 34А, 38, 39А, 40, 42, 44–52, 54–58, 60, 64

Лугова: 2, 4, 6, 18а

Мыру: 1–2, 4, 7, 9, 11–17, 23, 28а, 30, 32, 34, 36–37, 40, 42–44

Молодижна: 2–6, 8–9, 11–22, 24–33, 35, 35А, 36–38, 40–41, 44, 46–47, 48а, 49–53, 55

Степова: 6, 9, 12

Щастя: 2–10, 12, 14–15.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Кировоградской области: цена была заметно изменена.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто получит более 1000 гривен.

Как сообщала Politeka, Ценники снова переписали: подорожание молочных продуктов в Кировоградской области.