Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают в разных городах региона, в частности, в Днепре, Павлограде и Кривом Роге, где местные жители и частные владельцы открывают свои помещения для переселенцев на период военного положения, сообщает Politeka.

В Днепре на проспекте Поля доступна бесплатная комната в двухкомнатной квартире для матери-одиночки с ребенком. Владелец проживает в соседней комнате, условия предусматривают полное избавление от оплаты коммунальных услуг. Единственное требование – поддержание чистоты и порядка. Жилье расположено в многоэтажном доме, вблизи удобная городская инфраструктура.

Еще одно предложение поступило из Павлоградского района. В селе Кочережки женщине от 50 лет предлагают бесплатное проживание в частном доме. Условия предусматривают помощь по хозяйству, в частности, приготовление пищи и поддержание порядка. Населенный пункт описывают как тихий и удаленный от активных боевых действий.

В Кривом Роге доступно отдельное здание для двух человек, ориентированное на женщин с детьми. В нем есть две комнаты, ванна, туалет, центральная канализация, бытовая техника и отопление. Арендодатель отмечает, что проживание полностью безвозмездно, включая коммунальные расходы.

Отдельно подчеркивается наличие приусадебного участка с фруктовыми деревьями, которым позволяют пользоваться жильцам. По условиям объявления, заселение предусмотрено для матери с дочерью, а также проживание вместе с хозяйкой дома.

Спрос на бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области остается стабильным из-за внутреннего перемещения населения. Такие предложения позволяют временно решить вопрос размещения и обеспечить базовые бытовые условия для людей, потерявших собственное жилье из-за войны.

