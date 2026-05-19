Подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало компромісом між економічними потребами перевізників і можливостями населення

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області у Новоукраїнці впроваджують поетапно після рішення виконавчого комітету про зміну тарифів на автобусних маршрутах міста, повідомляє Politeka.

Перегляд вартості обговорювали разом із перевізниками, депутатами та представниками громади. Після консультацій влада підтримала поступове збільшення ціни, аби зменшити фінансове навантаження для пасажирів.

Із 11 травня одна поїздка коштує 30 гривень. Уже з 1 червня тариф піднімуть до 35 гривень. До цього мешканці сплачували 25 гривень за маршрут.

Представники транспортної галузі спочатку пропонували встановити вартість на рівні 40 гривень. Необхідність такого рішення пояснювали подорожчанням пального, ремонту автобусів, технічного обслуговування та закупівлі запчастин.

Під час громадських слухань частина жителів виступила проти коригування розцінок. Інші містяни підтримали поступовий формат, вважаючи його менш відчутним для родинного бюджету.

У міській адміністрації наголосили, що Подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало компромісом між економічними потребами перевізників і можливостями населення. Саме тому нові тарифи вирішили вводити у два етапи.

Окремо підтвердили, що пільговий проїзд для учасників бойових дій та сімей загиблих військових залишиться чинним. Компенсацію витрат транспортним підприємствам продовжать фінансувати з місцевого бюджету.

Посадовці також не виключають нового перегляду вартості в майбутньому, якщо витрати перевізників і надалі зростатимуть через економічну ситуацію та ціни на ресурси.

Остаточна тарифна політика залежатиме від вартості пального, технічного обслуговування транспорту та фінансової стабільності перевізників у найближчі місяці.

