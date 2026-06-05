Подорожчання проїзду в Кіровоградській області набуло продовження у Новоукраїнці, де виконавчий комітет ухвалив рішення про поетапну зміну вартості автобусних перевезень, повідомляє Politeka.

Місцева влада пояснює такий підхід необхідністю збалансувати інтереси пасажирів і транспортних підприємств.

Перегляд цін відбувався після консультацій за участю перевізників, депутатського корпусу та представників громади. Під час обговорень розглядали різні варіанти, однак у підсумку підтримали поступове впровадження нових розцінок замість різкого одноразового стрибка.

Перший етап стартував 11 травня. Відтоді поїздка міським маршрутом коштує 30 гривень. Уже з 1 червня набирає чинності наступне коригування, згідно з яким пасажири сплачуватимуть 35 гривень. До змін містяни користувалися громадським транспортом за 25 гривень.

Представники галузі наголошують, що останнім часом суттєво збільшилися витрати на забезпечення роботи автобусів. Серед ключових чинників називають дорожче пальне, зростання цін на комплектуючі, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу. Саме через це перевізники пропонували встановити оплату на рівні 40 гривень.

У міській адміністрації зазначають, що подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало компромісним рішенням, яке дозволяє транспортним компаніям продовжувати роботу без різкого навантаження на сімейні бюджети жителів.

Під час громадських обговорень позиції мешканців розділилися. Одні висловлювали занепокоєння через додаткові витрати, інші підтримали поступовий механізм, вважаючи його більш передбачуваним та зручним для планування щомісячних видатків.

Окремо підтверджено збереження пільгового проїзду для учасників бойових дій та сімей загиблих військовослужбовців. Компенсація відповідних витрат і надалі здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету.

Фахівці звертають увагу, що подальша тарифна політика залежатиме від економічної ситуації, вартості енергоносіїв, цін на паливо та загального стану транспортної інфраструктури. Якщо ринкові умови суттєво зміняться, питання може бути повторно винесене на розгляд органів місцевого самоврядування.

Джерело: persha.kr

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