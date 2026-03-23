Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може посилитися через складні погодні умови цієї зими, повідомляють аграрні експерти, пише Politeka.net.

Низькі температури та значний сніговий покрив створили додаткові ризики для озимих культур.

Цьогорічна зима стала однією з найсуворіших за останні десятиліття. У період пікових морозів температура в зоні вузла кущення опускалася до –10 °C і трималася кілька днів. Найбільш уразливими виявилися пшениця, ячмінь і ріпак.

Після відлиги фахівці провели обстеження полів. Масової загибелі рослин не зафіксовано, однак частина площ зазнала ушкоджень і ураження грибковими хворобами. Найскладніша ситуація спостерігається на ділянках із недостатнім сніговим покривом, де постраждати могло до 20% посівів.

Водночас товстий шар снігу, який захищав рослини від морозів, ускладнює початок весняних польових робіт. Запаси вологи у ґрунті цього року досягають 160–190 мм на метровій глибині, що може затримати обробку землі та посівну кампанію.

Аграрії рекомендують застосовувати спеціальні борони для рівномірного розподілу вологи та швидшої підготовки полів. Зволікання з роботами може призвести до втрати врожайності та погіршення загальної ситуації на ринку продовольства.

Експерти попереджають, що дефіцит продуктів у Кіровоградській області може проявитися вже навесні та влітку, якщо погодні умови залишатимуться несприятливими.

Фахівці радять аграріям уважно стежити за змінами погоди та оперативно реагувати, щоб мінімізувати можливі втрати врожаю і стабілізувати ситуацію на ринку.

Джерело

Останні новини України:

