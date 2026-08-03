Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают в разных местах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области остается доступным благодаря частным инициативам, которые помогают людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, найти временное убежище без арендной платы, пишет Politeka.net.

В настоящее время в Одессе доступны несколько актуальных предложений. Каждая подразумевает собственные условия проживания, поэтому будущим жильцам рекомендуют заранее обсудить все детали с хозяевами.

Один из вариантов расположен на проспекте Князя Владимира Великого. Владельцы готовы предоставить отдельную комнату в трехкомнатной квартире одинокой женщине от 60 до 70 лет. Апартаменты обеспечены необходимыми бытовыми удобствами, а также предусмотрена помощь с оформлением статуса внутренне перемещенного лица.

Еще одно предложение находится на улице Жуковского. Там ищут женщину для проживания в двухкомнатной квартире. Хозяйка отмечает, что посторонний уход ей не нужен, однако он хотел бы иметь рядом человека для ежедневного общения и взаимной поддержки.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области также предлагают женщинам, которые потеряли собственное жилье, не имеют близких родственников и нуждаются в длительном убежище. Для них доступны отдельные комнаты без оплаты аренды.

Перед заселением советуют уточнить сроки пребывания, перечень бытовых условий и другие важные нюансы. Объявления регулярно обновляются, поэтому желающим рекомендуют обращаться к владельцам как можно скорее.

Специалисты рекомендуют поддерживать связь с владельцами, поскольку условия проживания и свободных мест могут изменяться.

Источник: Допомагай

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