Новий графік руху транспорту в Запоріжжі передбачає запуск автобусного маршруту №48, який із 1 червня з’єднає БК ЗАлК із Сімферопольським шосе та охопить одразу кілька густонаселених районів міста, передає Politeka.

Про появу нового напрямку повідомили у міській транспортній системі. За даними перевізника, маршрут створили для покращення сполучення між житловими кварталами, центральною частиною та важливими транспортними вузлами Запоріжжя.

Автобуси курсуватимуть від зупинки «БК ЗАлК» через проспект Металургів, вулицю Перемоги, бульвар Шевченка, Тбіліську, Прибережну автомагістраль, Автозаводську, вулицю Олександра Говорухи та Космічну до зупинки «Сімферопольське шосе».

У зворотному напрямку транспорт рухатиметься через Космічну, Чумаченка, Закарпатського Легіону, Парамонова, Олександра Говорухи, Автозаводську, Прибережну автомагістраль, вулицю Величара та проспект Металургів.

Розклад курсування автобусів обіцяють оприлюднити вже 31 травня. Ознайомитися з графіком можна буде на офіційному сайті комунального підприємства «Запоріжелектротранс». Пасажирам радять перевіряти час відправлення у перші дні роботи маршруту, оскільки можливі додаткові коригування.

У транспортній службі пояснюють, що новий напрямок має частково зменшити навантаження на інші автобусні лінії та забезпечити мешканцям швидше сполучення між різними частинами міста.

Також новий графік руху транспорту в Запоріжжі враховує потребу у додатковому громадському сполученні для районів із великим пасажиропотоком та активним щоденним трафіком.

У міській раді зазначають, що оновлення маршрутної мережі триватиме й надалі з урахуванням звернень жителів та фактичного навантаження на громадський транспорт.

Джерело: vgorode

