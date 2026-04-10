Новый график движения поездов в Запорожье был введен после возобновления курсирования части пригородных рейсов в регионе, которое состоялось 9 апреля, передает Politeka.
Об этом сообщили в Приднепровской железной дороге АО "Укрзализныця". Речь идет о возвращении ежедневных сообщений между Запорожьем и пригородом.
Теперь снова ежедневно выполняются два рейса: поезд №6075 отправляется из Запорожья-2 в 17:20 и прибывает в Канцеровку в 18:06. В обратном направлении №6498 отправляется из Канцеровки в 18:58 и завершает маршрут в Запорожье-2 в 19:53.
Отдельно предусмотрены временные изменения для сообщения Каменское - Игрень. В период 10 апреля и 13–17 апреля поезд №7304 будет курсировать с сохранением действующего расписания в Днепр-Главное, после чего будет продолжать движение в 07:40 с прибытием в Игрень в 08:11.
В компании также напомнили, что в регионе уже действует обновленная система сообщений, в частности, запущен новый пригородный электропоезд между Запорожьем и Днепром, который курсирует ежедневно.
Новый график движения поездов в Запорожье помогает пассажирам советовать заранее планировать поездки.
Также продолжают курсировать «двухгрупповые» поезда из Львова: рейсы №86/85 и №128/127 следуют в Запорожье, разъединяясь в Днепре и соединяясь с другими составами.
Львовское направление предусматривает отправление из Днепра в Запорожье в 08:00 и 13:05, что частично сохраняет прямое сообщение с западными регионами.
В то же время полностью прекращено курсирование прямого рейса №52/51 Одесса – Запорожье. Вместо этого пассажирам предложена пересадочная схема через Днепр с интервалом около 20 минут.
В частности, для поездки в Одессу нужно прибыть в Днепр рейсом №86/85 (прибытие в 20:43) и пересаживаться на №53 Днепр — Одесса, отправляющийся в 21:03.
Аналогичная логистика действует и в обратном направлении, однако из-за задержек прибытия поездов иногда пересадка становится усложненной или недоступной.
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому может быть предоставлена эта поддержка.
Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: куда обращаться за гуманитарной помощью.
Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона Запорожье: когда жители останутся без тепла.