Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области может затронуть жителей Каменского после пересмотра стоимости водоснабжения и водоотвода на 2027 год, сообщает издание Politeka.net.
Соответствующие расчеты обнародовало КП « Аульский водовод ».
Согласно проекту, для бытовых потребителей кубометр централизованной воды предлагают установить на уровне 38,34 грн с НДС . Нынешняя ставка без налога составляет 31,44 грн.
Услуга по отводу стоков может стоить 43,16 грн/м³ с НДС . Действующий показатель без налога – 32,66 грн.
В случае использования обеих услуг совокупная плата будет составлять 81,50 грн за кубометр .
Что повлияло на расчеты
На предприятии объясняют необходимость пересмотра себестоимости несколькими факторами.
В частности, выросли расходы на оплату труда. При формировании нового расчета учли прогнозные социально-экономические показатели для трудоспособного населения.
Дополнительную нагрузку создают текущие ремонты. Водопроводно-канализационная инфраструктура нуждается в восстановлении, поэтому соответствующие расходы увеличились.
Отдельно учли амортизацию. Ее сумма выросла после введения в 2025 году новых и реконструированных основных средств.
На электроэнергию расчет сформировали с учетом фактического потребления в прошлом году и средневзвешенных цен за первое полугодие 2026-го.
В то же время часть расходов удалось снизить. Предприятие ожидает экономию на реагентах благодаря сокращению их использования.
Жители могут подать замечание
Предложенные суммы пока не окончательны. Заинтересованные лица могут предоставить предложения и замечания до 13 августа 2026 года .
Обращение будут приниматься в письменном виде или по электронной почте. В заявлении следует указать данные заявителя или полное название организации, а также контакт для обратной связи.
Почтовые документы принимаются по адресу: комплекс зданий и сооружений №2, бывший Ауловский сельский совет, Криничанская территориальная община, Каменский район, Днепропетровская область, 52300.
Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области по воде и канализации пока остается проектным предложением. Окончательное решение будет принято после рассмотрения поданных замечаний.
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