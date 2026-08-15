Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области по воде и канализации остается проектным предложением.

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области может затронуть жителей Каменского после пересмотра стоимости водоснабжения и водоотвода на 2027 год, сообщает издание Politeka.net.

Соответствующие расчеты обнародовало КП « Аульский водовод ».

Согласно проекту, для бытовых потребителей кубометр централизованной воды предлагают установить на уровне 38,34 грн с НДС . Нынешняя ставка без налога составляет 31,44 грн.

Услуга по отводу стоков может стоить 43,16 грн/м³ с НДС . Действующий показатель без налога – 32,66 грн.

В случае использования обеих услуг совокупная плата будет составлять 81,50 грн за кубометр .

Что повлияло на расчеты

На предприятии объясняют необходимость пересмотра себестоимости несколькими факторами.

В частности, выросли расходы на оплату труда. При формировании нового расчета учли прогнозные социально-экономические показатели для трудоспособного населения.

Дополнительную нагрузку создают текущие ремонты. Водопроводно-канализационная инфраструктура нуждается в восстановлении, поэтому соответствующие расходы увеличились.

Отдельно учли амортизацию. Ее сумма выросла после введения в 2025 году новых и реконструированных основных средств.

На электроэнергию расчет сформировали с учетом фактического потребления в прошлом году и средневзвешенных цен за первое полугодие 2026-го.

В то же время часть расходов удалось снизить. Предприятие ожидает экономию на реагентах благодаря сокращению их использования.

Жители могут подать замечание

Предложенные суммы пока не окончательны. Заинтересованные лица могут предоставить предложения и замечания до 13 августа 2026 года .

Обращение будут приниматься в письменном виде или по электронной почте. В заявлении следует указать данные заявителя или полное название организации, а также контакт для обратной связи.

Почтовые документы принимаются по адресу: комплекс зданий и сооружений №2, бывший Ауловский сельский совет, Криничанская территориальная община, Каменский район, Днепропетровская область, 52300.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области по воде и канализации пока остается проектным предложением. Окончательное решение будет принято после рассмотрения поданных замечаний.

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