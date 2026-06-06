Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області розглядається як елемент загальноукраїнських процесів на овочевому ринку.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області фіксується на тлі змін цінової ситуації на ринку картоплі в Україні, де одночасно існує дешевий залишок торішнього врожаю та значно дорожчий імпортний товар, повідомляє Politeka.

Аналітичні дані свідчать: нині агровиробники реалізують минулорічні запаси бульби приблизно по 5–11 грн за кілограм. Це помітно нижче за рівень аналогічного періоду 2025 року, коли діапазон становив 13–23 грн.

Фахівці пояснюють таку різницю великими обсягами збору та особливостями сезону. Додатково вплинули погодні умови літа, що сформували дрібнішу фракцію врожаю та вплинули на товарну структуру.

Паралельно на внутрішній ринок починають надходити імпортні партії. Їхня вартість досягає близько 90 грн за кілограм, що суттєво знижує доступність для споживачів і обмежує попит у роздрібному сегменті.

Експерти плодоовочевого сектору зазначають, що нинішня ситуація має тимчасовий характер. Запаси торішньої продукції поступово скорочуються, створюючи передумови для зміни цінової динаміки найближчим часом.

Учасники ринку прогнозують, що за умови зменшення пропозиції та стабільного попиту можливе поступове зростання вартості як у гуртовій, так і в роздрібній торгівлі.

У цьому контексті Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області. розглядається як елемент загальноукраїнських процесів на овочевому ринку, де ключовим фактором стає швидкість вичерпання складських запасів і баланс між імпортом та внутрішнім виробництвом.

Подальша динаміка ринку залежатиме від темпів надходження нового врожаю та імпортних поставок.

Джерело: ТСН

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