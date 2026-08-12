У новой денежной помощи от США в Полтавской области есть определенные ограничения.

Новая денежная помощь от США в Полтавской области доступна внутренне перемещенным лицам из уязвимых категорий, проживающих в сельской местности Семеновки, сообщает издание Politeka.net.

Каритас Полтава открыл регистрацию в финансовую поддержку для оплаты коммунальных услуг и приобретения твердого топлива. Средства предусмотрены на зимний период 2026/27 годов.

Программу реализуют в рамках проекта «Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине». Поддержку оказывают на уровне домохозяйства.

Подать заявку могут переселенцы, соответствующие хотя бы одной из определенных категорий. Речь идет о людях с инвалидностью I или II группы, гражданах в возрасте от 60 лет, одиноких родителях или опекунах несовершеннолетних.

Также право на участие имеют беременные женщины и матери, которые кормят детей младше трех лет, приемные родители несовершеннолетних, многодетные семьи с тремя или более детьми.

Информацию об этом предоставляет Каритас Полтава .

Отдельно учитывают граждан с тяжелыми заболеваниями. К этой категории относятся люди, состояние которых существенно ограничивает физические или психические возможности и требует дорогостоящего лечения, которое семья не может оплатить самостоятельно.

Для регистрации заявителю необходимо иметь паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ и банковский счет в формате IBAN. Также нужны документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории.

Кроме этого, следует предоставить подтверждение доходов. Принимают соответствующие справки налоговой службы, документы ОК-5 или ОК-7, сведения Пенсионного фонда о пенсионных и социальных выплатах. Для ФЛП предусмотрена справка или заявление вместе с декларацией о доходах.

Необходимым документом является подтверждение печного отопления или пользования коммунальными услугами.

У новой денежной помощи от США в Полтавской области есть определенные ограничения. Домохозяйство не должно получать аналогичную выплату в течение 2026 года. Кроме того, среднемесячный доход должен составлять не более 8422 грн. на одного человека.

Регистрация проходит в Семеновке по адресу: ул. Независимости, 44. Для уточнения деталей можно обратиться по телефону +380 50 888 70 29.

Проект реализует Caritas Ukraine при поддержке американского народа через правительство США и Государственный департамент США.

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