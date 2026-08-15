Графики отключения света в Днепропетровской области на 16 августа, в воскресенье, продлятся много часов подряд, сообщает Politeka.net.
В субботу энергетики будут проводить плановые и технические работы на отдельных участках электросетей. Поэтому будут продолжаться дополнительные и плановые графики отключения света в Днепропетровской области на 16 августа.
Одно из самых продолжительных отключений запланировано в селе Мыколаивка. Здесь электроснабжение не будет с 08:00 до 19:00. Ограничение распространяется на следующие адреса:
- Зелена — 0426, 5/A
В связи с выполнением плановых работ будет отключение электроэнергии 16.08.2026 года с 08:00 до 19:00 в поселке Роздоры на таких улицах:
- Амбарна, Выконкомивська, Мыру, Тыха, Калынова, Паркова, Робитныча, Шевченка, Харкивська, Центральна, Вышнева, Зализнычна и переулок Стадионный
В селе Быкове электроэнергию также временно отключат. Плановые работы продлятся с 08:00 до 18:00. Обесточение будет касаться следующих улиц:
- Зелена, Молодижна, Николаева, Першотравнева, Степова, Центральна, Шкильна, Щаслыва
Без электроэнергии часть дня проведут и жители села Божедаривка. Здесь ограничения будут действовать с 08:00 до 18:00. В список вошли улицы:
- Берегова, Нагирна, Степова
Еще одно длительное обесточивание предусмотрено в селе Катерынопиль. Там электроэнергию планируют отключить с 08:00 до 18:00. Ограничения коснутся домов на улицах:
- Мыру, Молодижна, Набережна, Саксаганського, Степова, Центральна, Шкильна.
В связи с проведением профилактических работ ДТЭК Днепровские электросети сообщает о временном отключении электроэнергии с 08:00 до 18:00 не будет электричества в селе Павливка на улице Набережна.
Источник: Губиниська територіальна громада.
Источник: Божедарівська Селищна Територіальна Громада.
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