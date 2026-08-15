Украинцам следует быть готовыми к длительным графикам отключения света в Полтавской области на 16 августа.

Графики отключения света продлятся из-за ремонтных и профилактических работ в Полтавской области, которые продлятся на 16 августа, в воскресенье, пишет Politeka.net.

В Полтавской области 16 августа 2026 запланированы длительные ограничения электроснабжения. Жителям попавших в перечень домов следует заранее подготовиться к длительному отсутствию электроэнергии — зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства.

Графики отключения света в Полтавской области на 16 августа продлятся в селе Онищенкы электроснабжения ограничат с 08:00 до 20:00. Обесточение будет касаться следующих адресов:

Дачна — 3;

Лисова — 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64.

В селе Романкы в этот же период, с 08:00 до 20:00, без электроэнергии могут остаться жители домов на Лугово:

Лугова — 2, 4, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 31.

В селе Федоренкы ограничения также будут действовать в течение 12 часов, с 08:00 до 20:00. В список вошли адреса:

Омельныцька — 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40.

Самый большой список адресов касается села Щербакы. Здесь с 08:00 до 20:00 электроэнергию планируют ограничить по следующим адресам:

Богдана Хмельныцького — 10;

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36;

пров. Вышневый — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27;

Героив полку Азов — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12;

Зализнычна — 6, 9, 11, 12, 13;

Зелена дыброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22;

Кильцева — 11;

Кобзарську — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24;

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21;

Марка Кропывныцького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Омельныцька — 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Революционерив — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25.

Источник: Омельницкая община.

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