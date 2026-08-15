Украинцев предупредили о длительных и плановых графиках отключения света в Черниговской области, которые запланированы на 16 августа, в воскресенье, пишет Politeka.net.
Графики отключения света в Черниговской области на 16 августа вводятся по отдельным адресам. Время обесточивания будет зависеть от населенного пункта и конкретного участка сети. Для части потребителей ограничения продлятся несколько часов, в то же время некоторые адреса останутся без электричества на более длительный период.
По данным АТ «Черниговоблэнерго», самое длительное ограничение среди указанных адресов в населенном пункте Корюкивка запланировано с 08:00 до 19:00. Таким образом, электроэнергия может отсутствовать в течение 11 часов подряд. В график вошли следующие адреса:
- 1-й Перемогы — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
- 2-й Перемогы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Братчыкова — 1, 3
- Бутивська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 36/1
- Бутивськый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 8/1, 8/2
- Васыля Журбы — 2
- Васыля Стуса — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 34а, 34б, 36а
- Вокзальна — 8, 10, 12, 14, 18, 19, 1А, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 5В, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 8а, 8Б, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104в, 104, 104б, 106а, 106, 10а, 16/1, 22а, 23А, 32а, 40а, 42а, 88а, 94а
- Вокзальный — 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 18, 3а, 6А, 22Б
- Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Дружбы — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 82, 22а, 25а, 37а
- Дудко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 17А, 39/1, 46Г
- Энергетычна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3а
- Европейська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
- Индустриальна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 10а, 11а, 27А
- Индустриальный — 2, 4, 6, 8, 10, 1А
- Озерна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а
- Перемогы — 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 77А
- Рынкова — 11, 13, 16, 18, 20, 18Б
- Соборна — 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149б, 149, 149а, 151а, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 183а, 185, 187
- Софии Русовои — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 5А, 60, 62, 68, 10/2, 30/1, 45/2
- Чернигивська — 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 51а, 56а, 64а, 64б, 68а
- Ярослава Мудрого — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 100а, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 136, 76а, 98а, 98б
В то же время еще более длительный период без электроснабжения предусмотрен в городе Новгород-Сиверськый. По отдельным адресам свет планируют отключить с 08:00 до 20:00, то есть ограничение будет длиться до 12 часов. В список попали дома на определенных улицах города:
- Акуленко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2а, 3а, 3б, 3В, 3г, 3д, 4б, 7а, 22а
- Алєксеева — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 24, 26, 30
- Анатолия Комосы — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- Базарна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 5а, 6а, 8а, 10/2, 13А, 17Б, 21/4, 21/8, 21/3, 24А, 25/1, 26А, 28А
- Благовищынська — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 2г, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 3а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 8а, 15а, 17а, 36а, 39а, 40а, 41а, 41б, 41в, 41г, 47а, 48а, 48б, 48в, 50а, 51а, 52а, 54а, 60а, 62а, 64а, 64б, 66а
- Болгарська — 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25
- Бондаривська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 8а, 17а, 31а
- Бондаривськый — 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19
- Будивельныкив — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 24а, 30а, 32а, 36б, 61а
- Варварынська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 5а
- Варлаама Шышацького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 12а, 14а, 14б, 14в, 15а, 18а
- Весняна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 22а, 42а, 42б, 42в, 42г, 46а, 62а, 66а, 82а
- Весняный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17
- Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1а
- Владыслава Шынкаренка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1г, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 7а, 9а, 9б, 9Г, 9д, 9Е, 12а, 16б, 19а, 29а, 33а, 38а, 40а, 42а, 46а
- Воздвыженська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2б, 30, 32, 34, 36, 38, 3а, 3б, 3в, 40, 42, 44, 46, 48, 4а, 4б, 4в, 4г, 50, 9а
- Вокзальна — 8, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 9а, 17б, 22а, 22б, 27а, 27г, 34а, 36а, 45а, 50а, 54б, 64а, 68а, 72а, 80а, 80б, 80в, 82а, 82г, 84а, 86а, 94А, 96а
- Вокзальный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 21, 23, 25, 27, 2а, 3а, 13а, 17а
- Волкова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10а
- Володымыра Науменка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 2а, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 16а, 18а, 35а, 40а, 43б, 49а, 55а, 55б, 55в, 57а, 58а, 62а
- Воскресенськый узвиз — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 8а, 8б, 22а
- Газовый — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12
- Гайова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 3а, 18а, 26а
- Гайовый — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 18а, 22А, 25а, 25б
- Героив Крут — 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 44, 75, 48а, 51а
- Героив Чорнобыля — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 2а, 2б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 4а, 4б, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 92, 96, 23а, 25а, 30а, 34а, 36а, 40а, 48а, 66а, 82а
- Гетьманська — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 8а
- Гимназычна — 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 7а
- Гоголя — 31Б
- Грушевського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3а, 25а, 27а, 27б
- Демяна Игнатовыча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14а
- Деснянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 2б, 6А
- Домотканивська — 10, 12, 14
- Дружбы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 3а, 3в, 3г, 9а, 13а, 19а, 21а, 23а, 24а, 24б, 25а, 26а
- Заводськый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 3а, 4а, 7а, 1/1
- Залинийна — 15, 20, 21, 23, 25, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 41А, 45а
- Замкова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 5А, 10а, 10б, 15а, 17а, 17б, 24а
- Захысныкив Украины — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 15А, 24а, 34а, 34Б, 37а, 41/2, 43А, 9/5
- Зелена — 24
- Ивана Богуна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102а, 104, 106а, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 116а, 118, 11а, 120, 122а, 122, 122б, 122в, 124, 126, 126а, 128а, 128б, 12а, 130, 132, 134а, 134, 136а, 136, 138, 13а, 140, 16а, 19а, 25а, 35а, 37а, 47а, 49а, 49б, 51а, 56а, 58а, 61а, 62а, 64а, 68а, 69а, 73а, 74а, 76а, 77а, 78а, 78б, 78в, 79а, 80а, 81а, 83б, 88а, 96а
- Ивана Мазепы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 15а, 17а, 30а
- Илли Буяльського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 8а, 11а, 13а, 25а, 29а, 39а, 40а, 40б, 40В, 44а, 49а, 49б, 51а, 51б, 55а, 67а, 81а
- Князя Игоря — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 9а, 9б, 1/1, 11/3, 13/4, 22/2, 22/4, 22Б, 24/1, 32а, 34а, 40А, 46/2, 50/3, 5/1, 52/1, 9А/11
- Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 3а, 6а, 8а, 8б, 8в, 10а, 10б, 13а, 14а, 21а, 27в, 37/2
- Козацькый — 10
- Корольова — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а
- Крынычна — 7а
- Крутый узвиз — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9а
- Купцив Сорокиных — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 4а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 68, 70, 74, 76, 20а, 30а, 54а, 56а, 58а
- Ладийна — 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 2а, 4а, 4б, 8А, 13а, 18а, 19а
- Л.Барановыча — 7, 9, 15
- Левка Лукяненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 12а, 15а, 17а, 21а
- Майстренка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 1а, 4А, 6А, 8А
- Максыма Шульгы — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 7б, 11а, 12а, 18а, 21а, 32а, 37а
- Мальовныча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 1а, 20, 22, 24, 2а, 16а, 18а, 18б, 20а, 20б, 24а, 30а
- М.В. Гоголя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4а, 4б, 50, 51, 53, 8а, 8б, 10а, 16а, 19а, 19б, 22а, 23а, 33а, 33в
- Мыколаивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 5а, 10а, 18А
- Мыра — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2а
- Мыру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 18а, 23а
- Мыхайла Максымовыча — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 7а, 58а, 58б, 60а, 64а, 73а
- Мыхайла Чалого — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 25а
- Молодижна — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 14а
- Монастырська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 4а, 7а, 13а, 20а, 22а, 26а
- Набережна — 2, 6, 10, 12
- Незалежности — 1, 3, 5, 7, 9, 5а
- Нова — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22
- Обеднана — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 4а
- Олександра Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 1а, 20, 2а, 10А, 20а
- Осинний — 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1а
- Паркова — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 21, 23, 2а, 2б, 5а
- Пивденна — 2, 3, 4, 5, 6, 2А, 4А
- Пидгорного — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1а, 3а, 6а
- П.Кулиша — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
- Покровська — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 10а, 13а, 30а, 30б, 37а, 53а, 53б, 66б
- Полиська — 1, 2, 5, 10, 12, 18, 21, 24, 25, 30, 42, 44
- Польова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 7а
- Поштова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3а, 3Б, 4А
- Прымиська — 4, 6, 10, 1а
- Пробудження — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 12а, 13а, 22а
- Проектна — 43, 41в
- Промыслова — 3, 7, 9, 15/1
- Путывльська — 1, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18, 19, 20, 23
- Рачынськых — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 1а
- Революции Гидности — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 1г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 2а, 2б, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 3Б, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 5а, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 8а, 90, 92, 94, 98, 100а, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 11а, 120а, 120, 122, 124, 124а, 128, 130, 134а, 134, 136, 136В, 136б, 138а, 138, 140, 142, 167, 24а, 30а, 32а, 44а, 45а, 45б, 51а, 53а, 55а, 57а, 57б, 64а, 72а, 78а, 80а, 86а
- Решетыливська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1а, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 11а, 16а, 21а, 29а, 29б, 29в, 29г, 29д, 33а, 36а, 37а, 40а, 42а, 46а, 47а, 49а, 50а, 51а, 53а, 67а, 67б, 69б, 69в, 71а, 73а, 74а, 76а, 77а, 80а, 82а, 87а, 91а
- Робоча — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 3а
- Робочый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
- Садова — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 1а, 20, 22, 26, 28, 2а, 2б, 2г, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 4а, 6а, 12а, 20а
- Самоквасова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 7а, 11а, 20а
- Свободы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 15а, 28а, 30а, 32а, 34б, 36а, 36б, 52а, 54а, 54б, 56а
- Слобидська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 22а, 26а, 29а, 36а, 46а, 52а, 54а, 56А
- Смолянського — 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 7а, 10а, 13а, 27а, 27б, 51а
- Соборна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 6а, 10а, 18а
- Спаська — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 3а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 9а, 11а, 11б, 13а, 15а, 15б, 17а, 17в, 21а, 23а, 25а, 26а, 34а, 60а
- Спаськый — 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 9а, 11а
- Сухомлынивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 5б, 12а, 15а
- Сухомлынивськый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 12а, 13а, 14а, 15а, 15в, 28а
- Схидна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1а
- Тымошенко — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
- Тыхый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 13а, 15а, 17а
- Уралова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
- Успенська — 18, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 78, 23а, 25А, 31а, 33а, 33б, 33в, 35а, 35б, 48а, 50а, 50В, 50Д, 62А
- Ушынського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 5а, 7а, 15а, 15б, 16а, 19а, 21а, 23а
- Федора Радуса — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 1а, 9а
- Червона гирка — 1
- Чернигивська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 63, 67, 69, 71, 79, 85, 89, 93, 97, 101, 103, 103а, 111, 117, 119, 121, 125, 129, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 160, 162, 166, 168, 75б, 83а, 97а
- Чернигивськый — 1, 3, 5
- Шевченка — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 9а, 120, 23Г, 5/5
- Ювилейна — 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 20а
- Ювилейный — 12
- Ярославны — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 19а, 29а
- Яружна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 1а, 2а, 2б, 5а
- Ященка — 1.
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