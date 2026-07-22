Графики отключения света продлятся в части населенных пунктов в Винницкой области, ограничения продлятся на 23 июля, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 23 июля предполагают проведение плановых ремонтных работ на электросетях. Энергетики будут выполнять техническое обслуживание оборудования, необходимое для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных отключений в будущем.

По информации АТ «Вінницяобленерго», согласно обнародованному графику, 23 июля с 08:00 до 17:00 временно без электроэнергии останутся в селе Березна. Обесточенными будут оставаться следующие адреса:

И. Богуна — 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 19, 20, 20А, 22, 22А, 24, 28, 29

Мыру — 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25

Столярчука — 37В, 38

Тараса Шевченка — 15А

В селе Крупын с 08:00 до 17:00 часов электроснабжение временно прекратят по ряду адресов на улицах:

Заричанська — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 20

Зарична — 1, 2, 9, 15, 16, 19

Комсомольська — 9

Л. Украинкы — 1, 2, 5, 9, 13, 14

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 37

Садова — 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36

Продолжительные плановые работы также будут проводиться в селе Куманивци. С 08:00 до 17:00 без света останутся отдельные дома на улицах:

Гагарина — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 30

Гуцалывка — 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28

Космонавтив — 1А, 1Б, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 33, 34

Новоселив — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38

О. Кошового — 1, 1Б, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28

Пидлищыны — 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 50, 51

Польова — 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24

Садова — 1, 2, 3А, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Столярчука — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9А, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21

пров. 1-й Космонавтив — 1, 2, 3, 5, 6

пров. 1-й Новоселив — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

пров. 2-й Космонавтив — 1, 2, 3, 5

пров. 2-й Новоселив — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18

пров. Пидлищыны — 2, 4

пров. Столярчука — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: стоимость заметно изменилась.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: где можно найти действительно хороший вариант.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Винницкой области: кто имеет возможность получить 1000 гривен.