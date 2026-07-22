Графики отключения света продлятся в части населенных пунктов в Винницкой области, ограничения продлятся на 23 июля, пишет Politeka.net.
Графики отключения света в Винницкой области на 23 июля предполагают проведение плановых ремонтных работ на электросетях. Энергетики будут выполнять техническое обслуживание оборудования, необходимое для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных отключений в будущем.
По информации АТ «Вінницяобленерго», согласно обнародованному графику, 23 июля с 08:00 до 17:00 временно без электроэнергии останутся в селе Березна. Обесточенными будут оставаться следующие адреса:
- И. Богуна — 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 19, 20, 20А, 22, 22А, 24, 28, 29
- Мыру — 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25
- Столярчука — 37В, 38
- Тараса Шевченка — 15А
В селе Крупын с 08:00 до 17:00 часов электроснабжение временно прекратят по ряду адресов на улицах:
- Заричанська — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 20
- Зарична — 1, 2, 9, 15, 16, 19
- Комсомольська — 9
- Л. Украинкы — 1, 2, 5, 9, 13, 14
- Молодижна — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 37
- Садова — 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36
Продолжительные плановые работы также будут проводиться в селе Куманивци. С 08:00 до 17:00 без света останутся отдельные дома на улицах:
- Гагарина — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 30
- Гуцалывка — 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28
- Космонавтив — 1А, 1Б, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 33, 34
- Новоселив — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38
- О. Кошового — 1, 1Б, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28
- Пидлищыны — 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 50, 51
- Польова — 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24
- Садова — 1, 2, 3А, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Столярчука — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48
- Шкильна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9А, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21
- пров. 1-й Космонавтив — 1, 2, 3, 5, 6
- пров. 1-й Новоселив — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
- пров. 2-й Космонавтив — 1, 2, 3, 5
- пров. 2-й Новоселив — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18
- пров. Пидлищыны — 2, 4
- пров. Столярчука — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11.
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