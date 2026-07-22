Графики отключения света в Черкасской области на 23 июля будут действовать из-за плановых работ на электросети.

Украинцам рассказали, как вводятся плановые и дополнительные графики отключения света в Черкасской области на 23 июля, сообщает Politeka.net.

Следует жителям населенных пунктов, где запланированы графики отключения света в Черкасской области на 23 июля, заранее подготовиться к временным неудобствам: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть график отключений при планировании своего дня.

По информации «Черкассыоблэнерго», согласно графику, 23 июля с 08:00 до 17:00 временные отключения электроэнергии затронут часть села Мытлашивка. Ограничения вводят по следующим адресам:

Степова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18/а, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.



В селе Билоусивка с 08:00 до 17:00 без света на время проведения работ останутся отдельные дома в селе Белоусовка на улицах:

И. Сирка — 3, 4, 5, 8.

Котляревського (пров.) — 8.

Также 23 июля с 08:00 до 17:00 плановые работы будут проводиться в селе Перервынци. На время ремонта без электроэнергии останутся отдельные дома по адресам:

Захысныкив Украины — 1, 2, 3, 4, 4а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 29.

Соборности — 1, 2, 3, 6.

Гвоздыкы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 22а.

Яблунева — 1, 2, 3, 3в, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30.

Центральна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34/а, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 46/а, 47, 47/а, 48, 49, 50, 50а, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 59/б, 60, 61, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 95, 96, 100, 104, 106.

Солопенка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

Левада — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42.

Л. Украинкы — 1, 2, 3, 4, 8.

Набережна — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28.

Польова — 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

Мыру — 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16.

Садова — 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25.

Выноградна — 1, 2, 4, 7.

Береговый (пров.) — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10.

Шкильна — 2, 6, 13, 14.

Т. Шевченка — 2, 4, 8, 10, 15.

Прылуцька — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Зелена — 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Незламности — 1, 2, 3, 4, 6, 7.

Вышнева — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

П. Чубынського — 2, 4.

Б. Хмельныцького — 2, 6, 10, 12.

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