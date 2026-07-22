Украинцам рассказали, как вводятся плановые и дополнительные графики отключения света в Черкасской области на 23 июля, сообщает Politeka.net.
Следует жителям населенных пунктов, где запланированы графики отключения света в Черкасской области на 23 июля, заранее подготовиться к временным неудобствам: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть график отключений при планировании своего дня.
По информации «Черкассыоблэнерго», согласно графику, 23 июля с 08:00 до 17:00 временные отключения электроэнергии затронут часть села Мытлашивка. Ограничения вводят по следующим адресам:
- Степова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18/а, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
В селе Билоусивка с 08:00 до 17:00 без света на время проведения работ останутся отдельные дома в селе Белоусовка на улицах:
- И. Сирка — 3, 4, 5, 8.
- Котляревського (пров.) — 8.
Также 23 июля с 08:00 до 17:00 плановые работы будут проводиться в селе Перервынци. На время ремонта без электроэнергии останутся отдельные дома по адресам:
- Захысныкив Украины — 1, 2, 3, 4, 4а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 29.
- Соборности — 1, 2, 3, 6.
- Гвоздыкы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 22а.
- Яблунева — 1, 2, 3, 3в, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30.
- Центральна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34/а, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 46/а, 47, 47/а, 48, 49, 50, 50а, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 59/б, 60, 61, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 95, 96, 100, 104, 106.
- Солопенка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.
- Левада — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42.
- Л. Украинкы — 1, 2, 3, 4, 8.
- Набережна — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28.
- Польова — 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11.
- Мыру — 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16.
- Садова — 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25.
- Выноградна — 1, 2, 4, 7.
- Береговый (пров.) — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10.
- Шкильна — 2, 6, 13, 14.
- Т. Шевченка — 2, 4, 8, 10, 15.
- Прылуцька — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
- Зелена — 2, 3, 4, 5, 6, 8.
- Незламности — 1, 2, 3, 4, 6, 7.
- Вышнева — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
- П. Чубынського — 2, 4.
- Б. Хмельныцького — 2, 6, 10, 12.
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