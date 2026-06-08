Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається одним із ключових варіантів тимчасового розміщення для переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові пропонують місцеві мешканці міста та передмістя, які надають тимчасові варіанти проживання для людей, що втратили домівки через війну або були змушені змінити місце проживання, передає Politeka.

Одне з оголошень розміщене на Салтівському шосе. Власниця квартири пропонує жінці безоплатне ліжко-місце без обмеження строку перебування. Умовою є часткова участь у побутових справах. Поруч розташовані магазини, зупинки громадського транспорту та необхідна міська інфраструктура.

За цією ж адресою доступний ще один варіант — окрема кімната у двокімнатному помешканні. Житло розраховане на жінку, яка зможе допомагати літній мешканці іншої кімнати. При цьому постійний догляд не вимагається, а деталі узгоджуються індивідуально.

Ще одна пропозиція знаходиться у селищі Бабаї Харківського району. Це приватний будинок із двома кімнатами, кухнею, газом і водопостачанням. Також є господарські споруди та присадибна ділянка, однак санвузол розташований на подвір’ї, а ванна кімната відсутня.

У цьому контексті Безкоштовне житло для ВПО в Харкові. залишається одним із ключових варіантів тимчасового розміщення для переселенців, які шукають доступні умови проживання в регіоні.

Будинок розрахований приблизно на трьох осіб і допускає проживання з домашніми тваринами. Неподалік розташовані лісова зона та озеро, а до міста Харків — близько 12 кілометрів.

Фахівці зазначають, що попит на подібні пропозиції зберігається стабільно високим, тому переселенцям радять завчасно уточнювати всі умови заселення безпосередньо у власників житла.

Джерело: Допомагай

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