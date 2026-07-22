Жителей ряда населенных пунктов Одесской области предупредили о плановых графиках отключения света, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Одесской области на 23 июля связаны с ремонтными и профилактическими работами на электросетях. Свет будут выключаться почти на весь день. При завершении работ ранее запланированного времени подачу электроэнергии могут возобновить досрочно.

Так, с 9 до 18 часов в селе Косивка на время выполнения работ без электроснабжения временно останутся отдельные дома на улицах:

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 29А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47

Набережна — 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

Степна — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

Кроме того, с 09:00 до 18:00 электроснабжение временно прекратят в селе Попаздра. Без света останется часть домов на улицах:

Верхня — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12Б, 13, 13А, 14, 15, 16, 20, 20А

Ныжня — 2, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 31

Середня — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 18, 20, 20А, 22, 24

В селе Сергиивка с 09:00 до 18:00 отключения коснутся отдельных потребителей по адресам:

Лисова — 2, 3, 5, 31, 32,

Незламности — 1, 1/А, 1/Д, 3Д, 5, 7, 9, 9/1, 19,

Чорноморська — 1

Плановые отключения также запланированы в селе Курортне с 9 до 18 часов. Ограничения коснутся украинцев, проживающих по следующим адресам:

Будацька коса — 7, 29/5

Курортна

Набережна — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 17/А, 18, 19, 19А, 19Б, 19В, 19Г, 19Д, 19П, 19Р, 19/1/В, 19/3/В, 19/В, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/А, 28, 29, 29/1, 29/5, 29/10, 29/19, 29/20, 29/23, 29/А, 30, 32, 32А, 33, 34, 34А, 36, 36А, 38, 38/3/А, 38/4/А, 38/9/А, 38/10/А, 38/12/А, 38/13/А, 38/20/А, 38/21/А, 38/22/А, 38/23/А, 40А, 40Б, 40Г, 42, 42А, 42В, 42Д, 44, 44А, 46, 48, 50А, 50Б, 50В, 51, 52, 54, 56, 57Б, 58, 75А, 85, 95, БН

Нова — 1, 1А, 2, 3, 4, 4/А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15А, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31А, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49А, 49Б, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 81, 82, 82А, 82В, 84, 86, 88, 90, 90А, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110,

Олександра Козубенка — 243/1

Прычальна — 1, 3,

Садова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4/1, 4А, 5, 5А, 5В, 6, 7Б, 7В, 8, 8А, 8Б, 9, 9/1, 10, 10А, 12, 14, 14А, 15, 15Б, 16, 16А, 18, 18А, 20, 22, 26, 27, 28, 28А, 30,

Чорноморська — 1, 2, 2А, 2Б, 2Б/52, 2Б/57, 2В, 2В/39, 4, 5, 5А, 6, 6/3, 6А, 6Б, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Д, 8/1, 9, 9/3, 9/Г, 9А, 9Б, 9В, 10, 10А, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 15, 15В, 15Г, 15Д, 16, 17, 17А, 17В, 18, 18А, 19, 19/1, 19/2, 19А, 19Б, 19Г, 19Д, 19-Ж, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 26Г, 28, 28А, 30, 32, 32А, 34, 34/1/А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 137/138, 145, 164, 164/1,

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28А, 28Б, 29, 31, 33, 35.

Источник: Сергіївка Офіційна

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