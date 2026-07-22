Работа для пенсионеров в Одессе становится все доступнее, поскольку работодатели все чаще открывают вакансии для кандидатов постарше и готовы рассматривать претендентов без специальной подготовки, сообщает Politeka.

На местном рынке труда растет количество предложений по гибкому графику, официальному трудоустройству и стабильной заработной плате. Многие компании предлагают обучение на рабочем месте, а также дополнительные преимущества в виде бесплатного питания, развоза после смены и социальных гарантий.

Среди актуальных вакансий – должность учителя начальных классов в частном лицее. Будущему работнику предлагают заработную плату до 25 тысяч гривен в месяц. К основным обязанностям относятся проведение занятий, поддержание дисциплины на уроках, ведение учебной документации и участие в работе педагогического коллектива.

Еще одно предложение по работе для пенсионеров в Одессе — вакансия администратора-кассира с зарплатой от 30 до 37 тысяч гривен. Работодатель предлагает сменный график работы, своевременные выплаты, бесплатное питание и доставку на дом после завершения смены.

Работник будет отвечать за проведение кассовых операций, оформление заказов в специализированной системе, координацию работы персонала, взаимодействие с курьерами и контроль выполнения заказов клиентов.

Также открыта вакансия уборщицы-посудомойщицы с заработной платой около 20 тысяч гривен в месяц. Работа предусматривает посменный график, обеспечение питанием и организованную транспортировку работников домой в вечернее время.

В обязанности входит поддержание чистоты в помещениях, уборка торговых залов, служебных комнат и санитарных зон, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм. От кандидатов ожидают ответственности, чистоплотности и добросовестного отношения к работе.

Эксперты на рынке труда отмечают, что количество вакансий для людей пенсионного возраста постепенно увеличивается. Работодатели все чаще обращают внимание на профессиональные навыки, опыт и мотивацию кандидатов, а не на их возраст, что открывает дополнительные возможности для трудоустройства старшего поколения.

Источник: WORK.ua

Источник: WORK.ua

Источник: WORK.ua

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