Графики отключения света вводятся в части населённых пунктов в Днепропетровской области на 23 июля.

Украинцам раскрыли, какими будут графики отключения света, запланированные в Днепропетровской области на 23 июля, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 23 июля необходимы для повышения надежности электроснабжения, обновления оборудования и предотвращения возможных аварийных ситуаций в сетях. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временному отсутствию электроэнергии.

Так, с 07:30 до 18:00 свет временно выключат в Кривом Роге по следующим адресам:

улица Генерала Безручка - 43;

проспект Перемогы - 37, 37А.

В то же время, с 07:30 до 18:00, ограничения будут действовать и в селе Полтаво-Боголюбивка, где без электроснабжения останется часть домов на улице:

Степова — 17–25 (нечетные), 31, 33–35, 38, 40, 42–58, 60–78 (парные), 82–88 (парные), 92, 96, 100, 106, 106А, 110–118 (парные)

Кроме того, с 08:00 до 18:00 плановые работы будут проводиться в селе Заричне. На период ремонта электроэнергию временно отключат по адресу:

Захысныкив Украины — 14

Мережева — 4

Отдельно ДТЭК «Днепровские электросети» сообщил о проведении профилактических работ в рамках Новоалександровской территориальной громады. В связи с этим с 08:00 до 19:00 электроснабжение будет временно прекращено в селе Стари Кодакы. Отключения охватят часть домов на улицах:

Каштанова — 4, 75, 79

Кодацька — 28, 29/Б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42/А, 43, 44, 45, 46, 47, 47/А, 48/А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57/А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/А, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100/А, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 112

Маяковського — 1, 3, 3/А, 5, 7, 13

Рыбальська — 1/А

Чкалова — 2/А, 3/А

Шкильна — 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 78

Калыновый (пров.) — 6/Г, 63, 73, 77, 86

Лоцманськый (пров.) — 1, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 10, 10/А, 12.

Также с 08:00 до 19:00 без света временно останутся отдельные потребители поселка Дослидне. Плановые работы коснутся домов без определенной улицы:

Агрономична — 39

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/Б, 12, 13, 14, 14/А, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Наукова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 41/П. 1, 41/П. 2, 41/П. 3, 41/П. 4, 41/П. 5, 42, 42/П. 1, 42/П. 2, 42/П. 3, 42/П. 4, 42/П. 5, 42/П. 6, 42/П. 7, 43, 43/А, 43/В, 44, 44_А, 45, 46, 47, 48, 50, 65, 67, 69, 72, 73, 126, Б/Н

Соколова — 1, 1/А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 34

Дослидный (пров.) — 7, 20, 22.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК"

Источник: Новоолександрівська ОТГ

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